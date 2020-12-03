Gaziantep'te yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi
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Gaziantep'te yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

03.12.2020 14:11 | Son Güncelleme: 03.12.2020 14:14
Gaziantep'te yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep'te durdurulan bir yolcu otobüsünde 3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te durdurulan bir yolcu otobüsünde 3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yolcu otobüsünde uyuşturucu taşındığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Gaziantep Kuzey gişelerinde durdurdukları otobüste yaptıkları aramada, çantanın içinde 3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Olayla ilgili 3 yolcu gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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