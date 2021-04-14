Gaziantep'te vatandaşı sahte parayla dolandıran zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel
Gaziantep'te para bozdurma bahanesiyle vatandaşa sahte para verdiği belirlenen zanlı yakalandı.
Gaziantep'te para bozdurma bahanesiyle vatandaşa sahte para verdiği belirlenen zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı ilçesinde vatandaşa para bozdurma bahanesiyle sahte para veren kadın zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Mağdurların ifadesinden eşkali belirlenen zanlı, ekiplerce yolda yakalandı.
Zanlının üst aramasında çok sayıda sahte para ele geçirildi.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak