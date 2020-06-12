Gaziantep'te traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti Gaziantep'te traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Muhammet Düver idaresindeki 27 ABT 23 plakalı motosiklet, Oğuzeli ilçesi Yakacık Mahallesi'nde plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen traktörle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Düver, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamayan Düver'in cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: AA