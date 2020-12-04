Gaziantep'te 75 kilo metamfetamin ele geçirildi
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Gaziantep'te 75 kilo metamfetamin ele geçirildi

04.12.2020 12:59 | Son Güncelleme: 04.12.2020 14:19
Gaziantep'te 75 kilo metamfetamin ele geçirildi

Gaziantep'te sunta yüklü bir tırda yapılan aramada 75 kilo metamfetamin ve bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te sunta yüklü bir tırda yapılan aramada 75 kilo metamfetamin ve bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Başpınar Organize Sanayi Bölgesinde bir tırda arama yaptı. Sunta yüklü tırda yapılan aramada 9 akaryakıt bidonu içerisinde 75 kilo sıvı metamfetamin ve bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken tırın şoförü gözaltına alındı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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