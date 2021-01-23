Gaziantep'te sucuk ve köfte dolandırıcıları yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gaziantep'te sucuk ve köfte dolandırıcıları yakalandı

23.01.2021 14:39 | Son Güncelleme: 23.01.2021 14:43
Gaziantep'te sucuk ve köfte dolandırıcıları yakalandı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, bir firmadan 300 kilo sucuk ve 100 kilo kıyma köfteyi alıp, ödeme yapmayan 2 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, bir firmadan 300 kilo sucuk ve 100 kilo kıyma köfteyi alıp, ödeme yapmayan 2 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

İslahiye'de 3 kişi, bir firmadan 300 kilo sucuk ile 100 kilo kıyma köfte siparişi verdi. Siparişleri teslim alan şüpheliler, ürünlerin ücreti olan 17 bin 900 TL parayı ödemeden kaçtı. Firma yetkilisinin şikayeti üzerine jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), kimlikleri belirlenen 3 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda şüphelilerden A.K. ve Y.D., gözaltına alınırken, diğer şüpheli bulunamadı.Şüphelilerin adresinde ele geçirilen 300 kilo sucuk ile 100 kilo kıyma ise el konularak firma yetkilisine teslim edildi.


Gaziantep'te sucuk ve köfte dolandırıcıları yakalandı
Gaziantep'te sucuk ve köfte dolandırıcıları yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Aleyna Tilki Demet Özdemir Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Tüm Haberler Tokat Ankara Otomobil Zeytinyağı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te sucuk ve köfte dolandırıcıları yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 14:50:05. #1.14#
title