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Gaziantep'te hasadı başlayan sofralık kırmızı biber bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor

Türkiye'nin sofralık kırmızı biber üretim merkezlerinden Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hasat başladı. 'Kırmızı altın' olarak da bilinen ürünün bu yılki rekoltesi üreticiyi memnun ederken, ilçede üretilen kırmızı biberler Almanya başta olmak üzere birçok ülkeye satılıyor.

18.08.2020 11:33 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:06

Türkiye'nin önemli sofralık kırmızı biber üretim merkezlerinden Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 'kırmızı altın' olarak da nitelendirilen ürünün hasadına başlandı. İlçede bu yıl 25 bin dönüm alanda hasadı yapılan kırmızı biberler, ilçe merkezindeki 26 tesiste işleniyor. İşlemlerin ardından kırmızı biberler diğer illere gönderilmesinin yanı sıra Almanya başta olmak üzere birçok ülkeye de ihraç ediliyor.

Gaziantep'te hasadı başlayan sofralık kırmızı biber bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor

BÖLGEDE İŞ İMKANI SAĞLIYOR

İlçede Yesemek, Akınyolu, Ortaklı, Örtülü, Yelliburun, Yeşilova, Karakaya, Elbistanhöyüğü ve Şahmaran mahallelerinde ağırlıkta olmak üzere üretilen kırmızı biberin hasadı bölgede pek çok kişiye de iş imkanı sağlıyor.

Gaziantep'te hasadı başlayan sofralık kırmızı biber bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor

ÜRETİCİLER REKOLTEDEN MEMNUN

Bölgede 15 yıldır biber üretimi yapan çiftçi Yusuf Yalçınkaya, dekar başına 2 ile 3 ton arasında verim aldığını belirterek, rekolteden memnun olduğunu söyledi. Yalçınkaya, biber toplayan işçilerin yevmiyesinin 70-80 lira olduğunu aktararak, hasadın bereketli geçmesini diledi.

Gaziantep'te hasadı başlayan sofralık kırmızı biber bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor

ÜRETİCİDEN KİLOSU 3 LİRAYA ALINIYOR

Çiftçilerden biber alımı yapan bir firmanın ortaklarından Yaşar Bağbekleyen de rekoltenin geçen yılı göre daha iyi olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin her tarafında biber yetişiyor fakat İslahiye'deki biberin rengi, aroması ve lezzeti bir başka" dedi.

Bağbekleyen, hasat edilen biberi üreticiden kilogramı 3 liradan aldıklarını sözlerine ekledi.

Gaziantep'te hasadı başlayan sofralık kırmızı biber bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor

Kaynak: AA

Haber Yorumları (1)
KÜÇÜK MURAT BEY: Altın neden kırmızı sarı olmaz mı
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