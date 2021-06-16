Gaziantep'te silahla vurulan esnaf öldü
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Gaziantep'te silahla vurulan esnaf öldü

Gaziantep'te silahla vurulan esnaf öldü
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bir kişi tarafından silahla vurulan esnaf yaşamını yitirdi.

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bir kişi tarafından silahla vurulan esnaf yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Akkent Mahallesi 134023. Sokak'ta şarküteri işleten Oktay Danabaş (39), iş yerinin önünde park halinde bulunan otomobildeki M.Y. ile konuşmaya başladı.

Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen M.Y. konuşma sırasında Oktay Danabaş'a silahla ateş etti. Danabaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay sonrası çevredeki esnaf tarafından darbedilen zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.

Danabaş'ın yakınları sinir krizi geçirirken, polis ekipleri zanlının evine zarar vermeye çalışan bir grubu ise bölgeden uzaklaştırdı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki geniş güvenlik önlemi devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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