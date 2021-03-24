Gaziantep'te öldürülmüş tilki bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gaziantep'te öldürülmüş tilki bulundu

24.03.2021 16:01 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:06
Gaziantep'te öldürülmüş tilki bulundu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi kırsalında başına vurularak öldürülen ve kuyruğu kesilen tilki bulundu.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi kırsalında başına vurularak öldürülen ve kuyruğu kesilen tilki bulundu.

Nurdağı ilçesi Başpınar Mahallesi kırsalında yaşayan vatandaşlar, sabah saatlerinde arazide başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş ve kuyruğu kesilmiş bir tilki buldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İslahiye Şefliği ve jandarma ekiplerinin olayın faili ya da faillerine ilişkin çalışma başlattığı, kamera görüntülerinin araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Binnur Kaya Demet Akalın Merve Dizdar Birkan Sokullu
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Cenk Tosun Ersun Yanal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te öldürülmüş tilki bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 16:11:49. #1.15#
title