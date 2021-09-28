GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARA BASKININA 2 GÖZALTI - Haberler
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GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARA BASKININA 2 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te bir depo ile araçta yapılan aramada 33 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te bir depo ile araçta yapılan aramada 33 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi polisleri, kente yüklü miktarda kaçak sigara getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, sigaraların bulunduğu depoyu tespit ederek savcılık kararıyla operasyon düzenledi. Baskın yapılan depo ile buradaki bir araçta yapılan aramada 33 bin 720 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiren polis, ismi açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARA BASKININA 2 GÖZALTI

GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARA BASKININA 2 GÖZALTI

GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARA BASKININA 2 GÖZALTI

GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARA BASKININA 2 GÖZALTI
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Haber: GAZİANTEP'TE KAÇAK SİGARA BASKININA 2 GÖZALTI - Haberler
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