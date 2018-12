Gaziantep'te Ampute sahası açıldı

Şahinbey Ampute takımı gol yağdırdı

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Ampute sahası, Şahibey Ampute futbol takımı ile TSK Ampute futbol takımıyla oynanan maçla açıldı.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı yeni stadında TSK'yı 7-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini farklı skorlarla aldı.

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun çalışmaları sonrasında Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute futbol takımı yeni sahasında oynan TSK maçından galip ayrılarak, stadın açılışını galibiyetle yapmış oldu.

Bu hafta da kendi evinde oynadığı ilk karşılaşmada TSK'yı 7-0 gibi net bir skorla mağlup ederek galibiyet serisi yakaladı. Oldukça keyifli geçen karşılaşmayı Gaziantep AK Parti Milletvekili Müslüm Yüksel, Gaziantep İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Uysal, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ve taraftarlar izledi.

Kendi sahasında oynadığı ilk karşılaşmada TSK karşısında mutlak galibiyetle çıkan Şahinbey Ampute Futbol Takımı karşılaşmanın ilk yarısını Fatih Şentürk, Rahmi Özcan ve Kudrat'in attığı iki golle, 4-0 üstün tamamladı. İkinci yarıya da hızlı başlayan mavi beyazlı ekip Mubarık, Kudrat ve Feyyaz'ın attığı gollerle maçtan 7-0 galip ayrıldı.

"Her iki takımı kutluyorum"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu maç sonunda yaptığı açıklamada her iki takımı da tebrik ederek, "Her iki takımı da kutluyorum. Centilmence bir maç oldu. Takımımız bu yıl oldukça iddialı. Takımımız iyi gidiyor. Kulüp yöneticilerimizi teknik ekibi ve sporcularımızı tebrik ediyorum. İnşallah bu yıl hedefimiz şampiyon olmak. Güzel bir tesis yaptık" diye konuştu.

Öte yandan teknik ekip ve futbolcular ise, galibiyetten memnun olduklarını belirterek, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade etti.