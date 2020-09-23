Gaziantep'te 8 Pakistan papağanı ele geçirildi
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Gaziantep'te 8 Pakistan papağanı ele geçirildi

23.09.2020 19:55 | Son Güncelleme: 23.09.2020 19:58
Gaziantep'te 8 Pakistan papağanı ele geçirildi

Gaziantep'te, yasa dışı yollarla ülkeye getirilen 8 Pakistan papağanı ele geçirildi.

Gaziantep'te, yasa dışı yollarla ülkeye getirilen 8 Pakistan papağanı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Karacaahmet Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu.

Yapılan aramada, ülkeye yasa dışı yollarla getirildiği değerlendirilen 8 Pakistan papağanı bulundu.

Papağanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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