Gaziantep'te 8 kapkaç olayına karışan 7 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gaziantep'te 8 kapkaç olayına karışan 7 şüpheli tutuklandı

03.03.2021 09:22 | Son Güncelleme: 03.03.2021 09:27
Gaziantep'te 8 kapkaç olayına karışan 7 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP'te, 15 günde 8 kapkaç olayına karışan 7 şüpheli, kimlikleri güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

GAZİANTEP'te, 15 günde 8 kapkaç olayına karışan 7 şüpheli, kimlikleri güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 16 Şubat-1 Mart tarihleri arasında polise başvuran 8 kişi, kapkaç mağduru olduklarını belirterek şikayette bulundu. Kapkaç olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, yolda yürüyen vatandaşların telefon veya çantalarını çalan 7 şüpheliyi belirledi. Kimlikleri saptanan şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Gaziantep'te 8 kapkaç olayına karışan 7 şüpheli tutuklandı
Gaziantep'te 8 kapkaç olayına karışan 7 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Özlem Zengin Abdülhamit Gül Berat Albayrak
Magazin Eda Ece Cansu Dere Sezen Aksu Hande Soral
Spor Erol Bulut Mesut Özil Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te 8 kapkaç olayına karışan 7 şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 09:26:33. #1.14#
title