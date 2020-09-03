Gaziantep'te 655 polisin katılımıyla narkotik operasyonu başlatıldı Gaziantep'te 655 polisin katılımıyla narkotik operasyonu başlatıldı Helikopter destekli operasyonda 30 ayrı adrese baskın yapıldı Gaziantep'te, yaklaşık 655 polisin katılımıyla 5 mahalleyi kapsayan narkotik operasyonu başlatıldı.

Gaziantep'te 655 polisin katılımıyla narkotik operasyonu başlatıldı

Helikopter destekli operasyonda 30 ayrı adrese baskın yapıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, yaklaşık 655 polisin katılımıyla 5 mahalleyi kapsayan narkotik operasyonu başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, il merkezindeki beş mahallede yaklaşık 655 personelin katılımı ile helikopter destekli narkotik operasyonu başlattı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Polis Özel Hareket ekiplerinin katıldığı operasyon ile Münifpaşa, Mithatpaşa, Hacıbaba, Vatan ve Beydilli mahallerindeki 30 ayrı adrese baskın yapıldı. Havadan helikopter ve drone destekli yapılan operasyon kapsamında baskın yapılan adreslerde polis ekipleri ve hassas burunlu dedektör köpeklerle aramalar yapıldı.

Operasyonun kentin çeşitli noktalarında gece 01.00'e kadar süreceği vurgulandı.

Kaynak: İHA