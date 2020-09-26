Gaziantep'te 300 Fabrika Toplu Açılış Töreni

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Cengiz Şimşek, "Üretim rakamlarımız pandemi sürecine rağmen yüzde 12 artmıştır, artmaya devam edecektir.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Cengiz Şimşek, "Üretim rakamlarımız pandemi sürecine rağmen yüzde 12 artmıştır, artmaya devam edecektir. Hükümetimizin pandemi sürecinde açıkladığı ekonomik paketler ve destekler sanayicimize büyük moral sağlamıştır." dedi.

Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen "300 Fabrika Toplu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, Gaziantep OSB'nin 44 milyon metrekarelik alanıyla Türkiye'nin en büyük OSB'si olduğunu söyledi.

Bölgede 1100 sanayi tesisinin faaliyet gösterdiğini aktaran Şimşek, "Bu tesislerde 210 bin kişi istihdam edilmektedir. Aylık 460 bin kilovatsaat elektrik enerjisi tüketilmektedir. Özellikle belirtmek isterim ki Türkiye'de tüketilen, sanayi bakımından elektriğin yüzde 5'ini OSB tüketmektedir. " dedi.

Gaziantep'ten 175 ülkeye 8 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirildiğini belirten Şimşek, pandemi nedeniyle tüm ülke ekonomilerinin küçüldüğü bir ortamda 300 sanayi tesisinin açılışını yaptıklarını, 45 bin kişinin istihdam edileceğini, 1,5 milyar dolarlık ihracat artışı gerçekleştirecek olmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Şartlar ne olursa olsun Türkiye'nin gücüne güç katmak istediklerine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"İnsanların refahına katkı sağlamak için üretmek zorundayız. Olabilecek her zorluğa karşı sanayi üretiminin devam etmesi gerekmektedir. Üretim rakamlarımız pandemi sürecine rağmen yüzde 12 artmıştır, artmaya devam edecektir. Hükümetimizin pandemi sürecinde açıkladığı ekonomik paketler ve destekler sanayicimize büyük moral sağlamıştır. OSB olarak Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023'te sanayi tesisimizi bin 500'e, istihdam sayımızı 250 bine, ihracatı 12 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bizler geleceğe güvenle bakıyoruz. Üretimi destekleyen ekonomik paket ve projelerle gelecek konusunda kimsenin karamsarlığa kapılmaması gerektiğini düşünüyoruz. En ufak karamsarlık duygusuna sahip olan varsa Gaziantep OSB'ye davet ediyoruz. 300 sanayi tesisi ekonomiye can, insanlarıma AŞ ve giriş kapısı olmuştur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal