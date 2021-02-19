Gaziantep'te 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Gaziantep'te 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

19.02.2021 15:27 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:30
Gaziantep'te 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 4 ayrı "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 4 ayrı "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Güneş Mahallesinde çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmada, S.S. adlı şüphelinin 4 ayrı "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığını tespit etti.

Gözaltına alınan S.S. işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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