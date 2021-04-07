Gaziantep, Süper Lig'de yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek
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Gaziantep, Süper Lig'de yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek

Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar - Haberler | Spor
Gaziantep, Süper Lig'de yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek

Gaziantep, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

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Gaziantep, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Gaziantep Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Geçen haftayı bay geçen Gaziantep ekibi, son haftalarda evinde yakaladığı çıkışı İstanbul ekibine karşı da sürdürmek istiyor.

Sahasında son olarak ikinci yarının ilk maçında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Gaziantep, ardından Göztepe (2-0), Gençlerbirliği (2-1) ve Yukatel Denizlispor'u (2-0) yendi, Fraport-TAV Antalyaspor ile de golsüz berabere kaldı.

Ligde 47 puanlı Gaziantep, 33 puanlı rakibine karşı üstünlük kurarak, üst sıralardan kopmamanın hesaplarını yapıyor.

5 eksik var

Kırmızı-siyahlı ekipte, sakat, cezalı ve Kovid-19 vakaları nedeniyle teknik direktör Ricardo Sa Pinto kadro kurmakta güçlük çekiyor.

Kana Bıyık ve Muhammed Demir'in sakatlığı nedeniyle kadroda olamayacağı Gaziantep'te, Andre Sousa ise cezası nedeniyle takımdan uzak kalacak.

İki futbolcunun da Kovid-19 karantinasında olduğu Gaziantep, rakibi karşısına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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