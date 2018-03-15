Gaziantep - Otomobilde Sıkışan Sürücü İçin Seferberlik

Otomobilde sıkışan sürücü için seferberlik

GAZİANTEP'te yol kenarında park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobilde sıkışan sürücü, UMKE ve itfaiyenin uzun uğraşı sonucu çıkarılıp, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep- Kahramanmaraş otoyolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 BN 353 otomobil, yol kenarında park halinde duran TIR'a arkadan çarptı. Çarpanın şiddetiyle TIR'ın altına girip hurda yığınına dönen otomobilinin sürücüsü aracında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edilirken, Düzce'den Suriye sınırında oluşturulan sahra hastanesine görevli giden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibi de kazaya tesadüfen denk geldi. Ekipler, yaptıkları çalışmayla aracı kesici aletlerle parçalayıp uzun uğraşların ardından yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı sürücü, olay yerindeki sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.