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Gaziantep'in nisan ayı ihracat rakamları açıklandı

Gaziantep'in nisan ayı ihracat rakamları açıklandı
04.05.2020 17:40 | Son Güncelleme: 04.05.2020 17:40

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat verilerine göre, Gaziantep'in Nisan ayında en fazla ihracat yapan iller arasında 5'inci sırada, dönem bazında ise 6'ncı sırada yer aldığını kaydetti.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat verilerine göre, Gaziantep'in Nisan ayında en fazla ihracat yapan iller arasında 5'inci sırada, dönem bazında ise 6'ncı sırada yer aldığını kaydetti.

Nisan ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Korona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle ekonomide yaşanan küresel sıkıntıların Nisan ayında daha da fazla hissedildiğini belirterek, "Tüm dünyada olduğu gibi ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Gaziantepli sanayicilerimiz her şeye rağmen büyük fedakarlıkla üretmeye ve ihracata devam ediyor. Gaziantep kriz dönemlerinde de ülkemizin itekleyici gücü olmuştur. Bu sıkıntılı günleri de inşallah birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız" dedi.

Ünverdi, Gaziantep'in Ocak-Nisan döneminde en fazla ihracat yapan 10 il arasında İzmir'den sonra en az ihracat kaybı yaşayan ikinci il olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Nisan ayı ihracatında yüzde 41 oranında düşüş yaşandığını dile getiren Ünverdi, Gaziantep'in Nisan ayı ihracatının ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,7 azalışla 463 milyon 781 bin dolar, Ocak-Nisan döneminde ise yüzde 7,2 azalışla 2 milyar 319 milyon 591 bin dolar olarak gerçekleştiğini aktardı.

Korona virüsün ekonomi üzerindeki etkilerinin devam ettiğinin ve iş dünyasının yaşadığı sorunların çözümü için çalıştıklarının altını çizen Ünverdi, "Son olarak üst kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından cazip vade ve oranlarla geçtiğimiz senelerde de KOBİ'lere can suyu olan TOBB Nefes Kredisi yeniden hayata geçirildi. TOBB ve KGF ile yapılan iş birliği kapsamında, TOBB'a bağlı oda ve borsa üyesi olan KOBİ'lere özel, 2020 yılında 6 ile 8 ay süreyle anapara ve faiz ödemesiz, 2021 yılında ise aylık ödemeli 12 eşit taksitli ve yüzde 7,5 yıllık faiz oranıyla Nefes Kredisi verilmeye başlandı. KOBİ'lerimizi sunulan imkanlardan faydalanmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Tüm dünyanın büyük bir imtihandan geçtiğini ifade eden Ünverdi, "Bu sıkıntılı günleri atlattığımızda kurulacak yenidünya düzeninde Türkiye ve Gaziantep farklı bir yere sahip olacak. İnşallah süreç normale döndüğünde bugünleri fazlasıyla telafi edeceğiz. Koşullar ne olursa olsun daha çok çalışacak, ülkemizi zirveye taşıyacağız. Bu vesileyle azim, kararlılık ve büyük fedakarlıklarla üreten, ihracat yapan tüm sanayicilerimize, iş dünyamıza ve değer oluşturan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ülkemizde ve şehrimizde salgının hızla atlatılabilmesi için alınan tedbir ve kurallara titizlikle uyulması gerektiğinin altını çizen Ünverdi, "Gerek iş yaşamımızda gerekse sosyal yaşamda salgına karşı alınan tedbirlere riayet etmemiz hem sağlığımız hem de yaşamsal faaliyetlerin devam etmesi açısından büyük önem taşıyor. Korona virüsle mücadelede elde ettiğimiz kazanımları kaybetmemek için 14 kurala özen gösterelim. İş dünyası olarak bizler de servis araçlarında ve yemekhanelerdeki oturma planlarına, maske kullanımına, fiziki mesafeye ve hijyen koşullarına ve tüm kurallara harfiyen uyalım. Kurallardan taviz vermeden bu zor günlerin birlikte atlatalım" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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