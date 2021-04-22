Gaziantep Futbol Kulübü: 3-2
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Gaziantep Futbol Kulübü: 3-2

Gaziantep Futbol Kulübü: 3-2
Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU - Haberler | Spor

STAT: Bahçeşehir OkullarıHAKEMLER: Suat Arslanboğa, Erdinç Sezertam, Samet ÇavuşAYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona - Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis (Dk. 80 Ceyhun), Berkan, Babacar (Dk. 73 Efecan), Salih, Davidson (Dk, 90 Adam), Mustafa (Dk.

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Erdinç Sezertam, Samet ÇavuşAYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona - Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis (Dk. 80 Ceyhun), Berkan, Babacar (Dk. 73 Efecan), Salih, Davidson (Dk, 90 Adam), Mustafa (Dk. 90 Efkan)GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ: Günay - Olkowski (Dk. 86 Oğuz), Roderick Miranda, Djilobodji, Jefferson (Dk. 71 Kenan Özer), Amedej Vetrih (Dk. 82 Furkan), Toşca, Miroslaw  Kevin Mirallas, Maxim, Muammet Demir (Dk. 86 Bilal),  Nouha DickoGOLLER: Dk.18, Dk. 53 Mustafa, Dk. 44 Caulker (Aytemiz Alanyaspor) - Dk.6, Dk. 41 Muhammet (Gaziantep FK)KIRMIZI KART: Dk.90 Ricardo Sa Pinto (TD) (Gaziantep FK)SARI KARTLAR: Tzavellas, Caulker, Marafona (Aytemiz Alanyaspor) - Mirallas  (Gaziantep FK)Süper Lig'in 36'ncı haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırladı. Karşılaşmayı ev sahibi takım 3-2 kazandı.6'ncı dakikada sağdan gelişen Gaziantep atağında ceza sahası dışındaki Jefferson topu içerideki Muhammet'e ortaladı. Muhammet'in vuruşunda top kaleci Marafona'yı geçerek ağlara gitti: 0-1.13'üncü dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası yayında topla buluşan Berkan içeriye kale dibine kadar sürdüğü topu sağdaki Babacar'a verdi. Babacar'ın vuruşunda top auta gitti.18'inci dakikada Alanyaspor Salih ile köşe vuruşu kullandı. Ceza sahasına gönderilen topa yükselen Mustafa'nın vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.22'nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza alanının sağından şansını deneyen Babacar'ın vuruşunda top kaleciden döndü. Seken top Mustafa'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun röveşata demesinde top az farkla auta gitti.41'inci dakikada soldan gelişen Gaziantep atağında ceza alanı sol çaprazından topu Davidson'dan kapan Maxim, Muhammet'e ortaladı. Muhammet kalenin dibinden düzgün vuruşla takımını öne geçiren golü attı: 1-2.44'üncü dakikada ceza alanı dışında sağdan kullanılan serbest vuruşta Salih topun başına geçti, içeri ortaladı. Savunma arkasına sızan Caulker, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-2.İlk yarı 2-2 beraberlikle sonuçlandı.50'nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza alanı sağında topu son çizgiye indiren Salih, Berkan'a ortaladı. Berkan'ın kafa vuruşunda top kalecide kaldı.53'üncü dakikada Alanyaspor sağdan Salih ile köşe vuruşu kullandı. Salih'in ortasında topa yükselen Mustafa kendisinin iki, takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-2.69'uncu dakikada gelişen Gaziantep atağında Jefferson uzaktan şansını denedi. Jefferson'un vuruşunda top kaleci Marafona'da kaldı.84'üncü dakikada Salih'in derinlemesine pasında içeri hareketlenen Juanfran, çaprazdan kaleyi yokladı. Juanfran'ın vuruşunda top az farkla auta gitti.90'ıncı dakikada Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik sorumlusu Ricardo Sa Pinto, 4'üncü hakeme yoğun ve şiddetli itirazları sonucu kırmızı kartla tribüne gönderildi.90+4'üncü dakikada topu kapan ve ceza alanı içine kadar gelen Adam Bareiro'nun sert şutunda fileler havalandı. Ancak yardımcı hakemin uyarısıyla gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.90+5'inci dakikada gelişen Gaziantep atağında Dicko ortaladı. Dicko'nun ortasında topu kontrol eden Kenan, ceza alanı sol çaprazından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak gol yine ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.Karşılaşma ev sahibi Alanyaspor'un 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.GOLÜNÜ JOSEF SURAL'E ADADIKarşılaşmanın 44'üncü dakikasında kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen Caulker, golünü 29 Nisan 2019 tarihinde Kayserispor deplasmanı dönüşü meydana gelen kazada yaşamını yitiren takım arkadaşı Josef Sural'e adadı. Gol sonrası yedek kulübesine giden Caulker, Sural'in formasını havaya kaldırdı. Caulker aynı kazada kendisi de yaralanmıştı.

- Antalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

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