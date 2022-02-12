SPOR Medipol Başakşehir - Gaziantep FK maçının ardından

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Gaziantep Fk maçının ardından

Erdinç Sözer: 3 puan hedefimizdi ve bunu başardık

Erol Bulut : Biz bugün yakaladıklarımızı değerlendiremedik

Ali DANAŞ/ İSTANBUL, (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25'inci hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir sahasında Gaziantep Fk'yı 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu.

Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, hedefledikleri 3 puana ulaştıklarını vurgulayarak, "Galibiyete çok sevindik. Bizim için 3 puan hedefimizdi ve bunu başardık. Farklı bir kadroyla oynadık bugün. Siz de gördünüz. Yeni oyuncularla oynamak kolay değil. İlk yarı istediğimiz oyunu oynadık ve pozisyonlar çıkardık. Hak ettik 3 puanı. Golden sonra Gaziantep daha baskılı oynadı ve öne geldi. Orda zorluklar çektik. Takımımız daha kaliteli ve bunu ileride göstereceğimize inanıyoruz. Kontrataktan ikinci golü atınca da skoru elimizde tuttuk. Böyle maçlarda galip gelmemiz lazım. Daha önce pozisyonlar yakalayıp atamıyorduk. Bu kez ilk yarıda oynadık ve ikinci yarıda Gaziantep baskı yaptı. Yeni oyuncuları tebrik ediyorum. Serdar, Pizzi, Trezeguet iyi katkılar verdi" diye konuştu.

"PIZZI VE TREZEGUET YÜKSEK SEVİYEDE OYNADI"

Takıma ara transfer döneminde katılan Pizzi ve Trezeguet'nin performanslarıyla ilgili olarak ise Sözer, "Pizzi ve Trezeguet çok kaliteli oyuncular. Her ikisi de yüksek seviyede oynadı. Trezeguet, Afrika Kupası'nda oynuyordu. Pizzi de oyuna sürekli giriyordu. Oyunculara güvenimiz yüksekti. O yüzden problem olmadı. Cezalı isimler nedeniyle pozisyonlarda boşluklar da vardı ve çekinmeden onları kadroya koyduk" ifadelerini kullandı.

Erdinç Sözer, her maçı kazanmak istediklerini belirterek, "Biz hedef konuşmadık. Genelde her çıktığımız maçı kazanarak hareket ediyoruz, en büyük hedefimiz bu. Zaten düşüncelerimiz de yüksekti. Oyunumuzu geliştirmemiz lazım. Bugün ilk yarıdan memnunuz, ikinci yarıdan memnun değiliz. Bugünkü galibiyet takımımız için çok iyiydi" şeklinde konuştu.

EROL BULUT: BİZ BUGÜN YAKALADIKLARIMIZI DEĞERLENDİREMEDİK

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut ise basit bir hatadan gol yediklerini belirterek, "İki tarafta da pozisyonlar oldu. Maç istediğimiz gibi başladı. Daha kontrollü başlamak istiyorduk. Karşılaşma tam bizim lehimize giderken basit bir hatadan dolayı maçın gidişatı değişti ve golü yedik. Sonrasında da oynamak istediğimiz oyunu değiştirdik. İkinci yarıda oyunun kontrolü bizdeydi. Rakip ikinci yarıda 1 ya da 2 tane şut çekti. Bunlardan birisi de 87'nci dakikada gol oldu. Baskılı oynadık ama istediğimiz golü atamadık. Futbol bu, pozisyonlar yiyorsunuz ve pozisyonlar yakalıyorsunuz. Biz bugün yakaladıklarımızı değerlendiremedik. Rakip bizim hatamızdan golü buldu ve bu yüzden mağlup olduk" dedi.

Takımının deplasman maçlarında beklentilerin altında kalmasıyla ilgili olarak ise Bulut, "Bunun sebebini biz de araştırıyoruz. Kendi evimizde daha rahat oynuyoruz ama deplasmanda baktığımızda üstün oynadığımız çok maç var ancak sonuca yansımıyor. Bugünkü maç da o şekildeydi ama pozisyonları değerlendiremiyoruz, en büyük nedeni o" diye konuştu.