Gaziantep FK'lı Pehlivan: Yabancıya verilen değer Türk oyuncuya verilmiyor

Gelecek sene ligde uygulanacak 7+4'lük yabancı kuralıyla ilgili Halil İbrahim Pehlivan, "Kısıtlamalara karşı değilim, adaletli olunmasından yanayım. Yabancı ve Türk oyuncuların eşit olması tarafındayım. Hak eden, performansı iyi olan oyuncuyu hocalarımız, kulüplerimiz oynatıyor. Ülkemizde yabancı ve Türk oyuncu ayrımı maalesef var. Yabancıya verilen değer Türk oyuncuya verilmiyor. Biz biraz da bundan şikayetçiyiz" diye konuştu.