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Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 26 Aralık Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 26 Aralık Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Dün oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında forma giyen futbolcuların yenilenme hareketleri gerçekleştirdiği idmanda, diğer futbolcular ise ısınma ve dayanıklılık çalışması yaptı.

Kırmızı-siyahlı ekip, çalışmalarına yarın devam edecek.

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AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri

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