Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Basın Mensuplarına İftar Verildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, yerel ve ulusal medya mensupları için iftar düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Erikçe Mutfak Sanatları Merkezi'ndeki yemekte, ülkenin zor süreçlerden geçtiğini ama milletçe bunun üstesinden gelindiğini söyledi.

Ramazan ayının bin aydan hayırlı olduğunu dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Hepimiz İslam alemi olarak zor günlerden geçiyoruz. Her yerde kan ve gözyaşı var ama bizler el ele verirsek bunun üstesinden geliriz yeter ki birlikte olalım. Çünkü bizim ülkemiz dünyanın en güzel ülkesi ve bu ülkenin geleceği için istikbali için her birey üstüne düşen görevi yerine getirmeli. Sizler basın olarak, bizler yönetici olarak bu kentten başlayarak çok güzel şeyler yapabiliriz."

Kaynak: AA