Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den yeni yıl mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şahin, mesajında, 2020 yılının sağlık açısından sadece kenti değil tüm insanlığı etkileyen bir yıl olduğunu hatırlatarak, 2021 yılı için tüm insanlığın ortak bir temenni de buluştuğunu ve bu temenninin de sağlık dolu bir yıl geçirmek olduğunu belirtti.

Şahin, mesajında şunları kaydetti:

"2020 yılı atalarımızın da dediği gibi bize 'her şeyin başının sağlık' olduğunu bir kez daha hatırlattı. Bazı bilgileri daha iyi idrak edebilmek için mutlak bir yaşam örneği oldu bize. Hepimizin anılarında 2020 yılı büyük bir deneyim olarak saklı kalacak. Bu yıl da öyle acıları paylaştık ki bu bizi tekrar bir araya getirdi. Aziz milletimizi daha da birleştirdi. Yardımlaşmayı, birbirimizden uzakta da kalsak bir arada olabilmeyi, kendi meşgalelerimizi üretebilmeyi ve daha birçok şeyi bize öğretti. Hepimiz sağlık konusunda zorlu bir sınav geçirdik. Süreç henüz devam ediyor. Yeni bir normal oluşturduk ve bu yeni normalde hayat düzenimizi devam ettirmeye çalıştık. Tüm bu düzen değişikliğine elbette beraber adapte olduk. Bunun için size yardımcı olmaya, hayatı kolaylaştıracak uygulamaları hayata koymaya gayret ettik. İnsan hayatını kolaylaştırmayı öncelik bildik."

2021'nin ürkütmediğini ifade eden Şahin, beraber olundukça her zorluğu aşılabileceğini ve her sevince kucak açabileceklerini kaydetti.

2021 yılından en büyük ve ilk beklentinin sağlıkla dolu, huzurlu bir yıl olmasını dileyen Şahin, "İnanıyorum ki yeniden yan yana, saf safa, diz dize geleceğiz. Az kaldı. Buna tüm kalbimizle inanıyoruz. 2021 yılına umutla, bu umudun koruduğu hasretle giriyoruz. Tüm vatandaşlarımıza dualarının kabul olduğu, sevdikleri ile bir arada, iyi haberlerle dolu, zorlukların aralandığı; sağlık, huzur ve bereketin hakim olduğu bir yıl diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz