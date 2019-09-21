Gazi ve şehit yakınlarından Çanakkale'deki şehitliklere ziyaret

21.09.2019 15:54

Çanakkale'de yaşayan gazi ve şehit yakınları, şehitlikleri ziyaret etti.

Çanakkale Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen gezide, alan kılavuzları eşliğinde Alçıtepe Sağlık Müzesi, Şehitler Abidesi, 57. Alay ve Kesitdere Şehitlikleri, Conkbayırı ziyaretleri gerçekleştirildi.

Ziyaretlerin ardından gazi ve şehit yakınları, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde simülasyon gösterisi izledi.

Kaynak: AA