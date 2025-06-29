Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana aralıksız düzenlenen ve Türk at yarışçılığının derbisi olarak gösterilen Gazi Koşusu, pazar günü saat 17.15'te Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN?

Ulu Önder Atatürk adına 1927'den beri kesintisiz düzenlenen, Türk atçılığının derbisi Gazi Koşusu, 29 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenecek.

29 Haziran Pazar günü Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşecek koşu Kanal D, Tay TV ve Spor Smart ekranlarında canlı yayınlanacak.

Gazi Koşusu yayını 17.15'te başlayacak.

GAZİ KOŞUSU HAKKINDA

İlk kez 1927 yılında düzenlenen Gazi Koşusu, sadece üç yaşındaki safkan İngiliz taylarının katılabildiği bir yarış olmasıyla dikkat çeker. 2400 metre çim pistte koşulan yarışta kazanan tay, hem prestijli bir ödülün hem de büyük bir tarihin parçası olur.

Koşuda 19'u erkek, 3'ü dişi olmak üzere toplam 22 safkan piste çıkacak. Dev yarış 2 bin 400 metre mesafede koşulacak ve 3 yaşlı safkan İngiliz tayları, yarışçılığın en prestijli kupasını sahiplerine kazandırmak için mücadele edecek.

1927 yılında gerçekleşen İlk Gazi Koşusu'nu Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu Neriman adlı at jokeyi İhsan Atçı ile kazandı. Son yapılan koşuda Emrah Agun'un sahibi olduğu ve Akın Sözen'in jokeyliğini yaptığı Dragon Flame isimli at birinci oldu. Gazi Koşusu'nda en iyi dereceyi ise 1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu Bold Pilot isimli safkan, 2.26.22'lik derecesiyle elde etti.

AHMET ÇELİK'TEN ÜST ÜSTE 7 ŞAMPİYONLUK

Gazi Koşusu'nun üst üste kazanma rekoru jokey Ahmet Çelik'e ait. 38 yaşındaki jokey yarın yapılacak yarışta 'Cutha' isimli atla piste çıkacak. Çelik, 89. Gazi Koşusu'nu 'Renk', 90. Gazi Koşusu'nu 'Graystorm', 91. Gazi Koşusu'nu 'Piano Sonata', 92. Gazi Koşusu'nu 'Hep Beraber', 93. Gazi Koşusu'nu 'The Last Romance', 94. Gazi Koşusu'nu 'Call To Victory' ve 95. Gazi Koşusu'nu 'Burgas' adlı safkan ile üst üste 7 kez kazandı.

EN FAZLA ŞAMPİYON MÜMİN ÇILGIN

Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey, Mümin Çılgın oldu. Çılgın'ın 9 şampiyonluğu bulunuyor. Mümin Çılgın, 'Helene De Troia' (1960), 'Apaçi' (1965), 'Nadas' (1974), 'Dr. Seferof' (1979), 'Dersim' (1981), 'Uğurtay' (1985), 'Hafız' (1986), 'Top Image' (1988) ve 'Abbas' (1991) adlı safkanlar ile kürsünün en tepesinde yer aldı.

HALİS KARATAŞ 6 KEZ ŞAMPİYON OLDU

Ünlü jokey Halis Karataş'ın ise 6 şampiyonluğu bulunuyor. Karataş, rekor kırdığı 'Bold Pilot'un (1996) yanı sıra, 'Popular Demand' (2005), 'Hızel Beyi' (2006), 'Anatoly' (2011), 'Matador Yaşar' (2012) ve 'Blaze to Win' (2014) isimli atlarla bu önemli yarışı kazandı.

DAĞITILACAK ÖDÜLLER

Gazi Koşusu'nun bu yılki birincilik ikramiyesi 30 milyon TL olarak belirlendi. Yarışta ikinciye 12 milyon TL, üçüncüye 6 milyon TL, dördüncüye 3 milyon TL ve beşinciye ise 1 milyon 500 bin TL ikramiye dağıtılacak. Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 46 milyon 335 bin TL kazanacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 55 milyon 335 bin TL'ye ulaşacak.

99. Gazi Koşusu'nda yarışacak safkanlar ve jokeyler şöyle:

1 - Albayrak - Mehmet Kaya

2 - Belgrathan - Ali Kaçmaz

3 - Brain Booster - Özcan Yıldırım

4 - Brave Champion - Mehmet Salih Çelik

5 - Broarts - Sadettin Boyraz

6 - Cutha - Ahmet Çelik

7 - Database - Akın Sözen

8 - Grande Flusso - Müslüm Çelik

9 - Handsome King - Hışman Çizik

10 - Hope Breeze - Ercan Çankaya

11 - Lost King - Nevzat Avci

12 - Magic Selectra - Erhan Aktuğ

13 - Magic Weapon - Ayhan Kurşun

14 - Patrick Star - Muhammed Mir Bilgin

15 - Purosangue - Halis Karataş

16 - Special Man - Vedat Abiş

17 - Tonbi - Mehmet Akyavuz

18 - Tulumar - Mustafa Çiçek

19 - Zambur Aga - Gökhan Kocakaya

20 - Boon Nam - Erhan Yavuz

21 - Dejavu - Ali Yıldız

22 - Petite Louve - Görkem Özçelik