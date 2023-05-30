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Türkiye'de siyasette neler olacak?

Politika Haberleri

Hükümete yakın gazeteler "Adam kazandı" manşetleriyle çıkarken, muhalefet yanlısı gazeteler Erdoğan'ın seçim galibiyetini "Pirüs Zaferi" olarak niteliyor. İstanbul'dan Hilmi Hacaloğlu bildiriyor.

Hükümete yakın gazeteler "Adam kazandı" manşetleriyle çıkarken, muhalefet yanlısı gazeteler Erdoğan'ın seçim galibiyetini "Pirüs Zaferi" yani her iki tarafın da ağır kayıplarla çıktığı bir mücadele olarak niteliyor. İstanbul'dan Hilmi Hacaloğlu bildiriyor

Kaynak: DailyMotion.com / Politika

İstanbul Politika Haberler

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