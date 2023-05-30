Türkiye'de siyasette neler olacak?

Hükümete yakın gazeteler "Adam kazandı" manşetleriyle çıkarken, muhalefet yanlısı gazeteler Erdoğan'ın seçim galibiyetini "Pirüs Zaferi" yani her iki tarafın da ağır kayıplarla çıktığı bir mücadele olarak niteliyor. İstanbul'dan Hilmi Hacaloğlu bildiriyor

Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023