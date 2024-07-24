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İngilizlerden Jose Mourinho için olay sözler: Aşağılanmaktan kıl payı kurtuldu

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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Lugano'yu deplasmanda 4-3 yenerek tur için avantajı kaptı. Fenerbahçe'nin Lugano galibiyeti Avrupa basınında da geniş yankı buldu. Gazeteler Mourinho ve Dzeko'ya vurgu yaparken The Sun'ın "Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk maçta aşağılanmaktan kıl payı kurtuldu" ifadeleri dikkat çekti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe 4-3 galip gelerek tur için avantajlı şekilde İstanbul'a döndü. Sarı-lacivertli takımın başında ilk resmi müsabakasına çıkan teknik direktör Jose Mourinho ve hat-trick yaparak maçın kahramanı olan Edin Dzeko dünya basınında yankı uyandırdı.

Atılan manşetler şu şekilde;

Corriere dello Sport: Mourinho'nun Fenerbahçe'si Şampiyonlar Ligi'nde Lugano'yu mağlup etti. Edin Dzeko ise maçın en büyük kahramanıydı. Mourinho'nun takımı için iyi bir ilk maç.

Goal İngiltere: Jose Mourinho, Dzeko'nun muhteşem performansıyla Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir sürprizden kıl payı kurtuldu.

Kicker: Dzeko'nun 3 golü Mourinho'nun başarılı bir başlangıç yapmasını sağladı.

Bild: Dzeko, Mourinho'nun ilk maçını kurtardı.

Sky Almanya: Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak ilk karşılaşmasında çılgın bir maç yaşadı. Dzeko attığı 3 golle takımın en beğenilen oyuncusu oldu.

L'Equipe: Fenerbahçe inişli çıkışlı bir maçın ardından Lugano'yu 4-3 mağlup etti ve Mourinho'nun takımı tur için avantajı kaptı. Türk temsilcisi, Lille'in rakibi olmaya yaklaştı.

RTP: Jose Mourinho'nun takımı Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle girdi. Edin Dzeko attığı 3 golle çok tehlikeli bir forvet olmaya devam ettiğini gösterdi.

Record: Mourinho'nun ilk galibiyetinde Edin Dzeko gol şov yaptı.

Marca: Jose Mourinho 1596 gün sonra Dzeko'nun golleriyle Şampiyonlar Ligi'ne geri döndü.

The Sun : Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk maçta aşağılanmaktan kıl payı kurtuldu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (7)

SAMET TEMAS:

dünya basını doğruyu görmüş: "fenerbahçe aşağılanmaktan kıl payı kurtuldu" bizimkiler de müthiş zafer diye manşet atarlar :)

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Kemal Demirci:

Aynen öyle aşağılanmaktan kıl payı kurtulmuş

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Abdullah Dökmeci:

İstanbul'da gol yemeden, hatta 3 tane gol atarak şu işi bitirin.????

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Selçuk MUTLU:

Fener dünyayı yener.

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Cevap :

Nordsjelland buna gülmekten koptu. :))

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Nuri Aga:

Doğru demişler. Lugano köy takımı. Kadroları Bi karşılaştırın. Fenerin 3 gol yemesi normal mi?

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Karaşal:

Henüz…!

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