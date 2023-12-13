Üye Girişi
Haberler

Sivas'ta Yerel Gazetelerden Hakem Şiddetine Tepki

Güncelleme:
Abone Ol

Sivas'ta yayın yapan yerel gazeteler, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçındaki hakeme yapılan şiddet olayını kınamak için spor sayfalarını tamamen karartarak tepki gösterdi.

Sivas'ta yayın yapan yerel gazeteler, MKE Ankaragücü-Çaykur Rize spor maçındaki hakeme yapılan şiddet olayını kınamak için spor sayfalarını tamamen karartarak tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmaya şiddet olayları damga vurdu. Maçın hakemi Halil Umut Meler'in son düdüğü çalmasının ardından saha bir anda karıştı. Sahaya giren MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Maçın ardından spor camiası, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıdan dolayı büyük tepki gösterdi. Sivas'ta yayın yapan Sivas İrade Gazetesi ve Sivas Ekspres Gazetesi de, spor sayfalarını tamamen kararttı. Sivas İrade Gazetesi siyah zemin üzerine 'Kınıyoruz! Utanılacak ve unutulmayacak bir futbol akşamı yaşadık!' başlığı ile yayımlandı. Gazetede yer alan uzun bir metinde ise kınama cümleleri yer aldı.

Sivas Ekspres Gazetesi ise, 'Türk futbolunda kara gece! Yaşananlar asla kabul edilemez' başlığını kullandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Halil Umut Meler MKE Ankaragücü Rizespor Sivas Şiddet Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BİM aktüel ürünler kataloğu - 13 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Gaddar konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Gaddar dizisi hangi yapım? Gaddar dizisi ilk bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaddar dizisi nerede yayınlanacak? Gaddar 1. Bölüm izle! Çalışma saatleri kısalacak mı? Mesai saatleri düşecek mi, kısalacak mı? Mesai saatleri 6 saate mi düşüyor? Vakıfbank maçı hangi kanalda? Vakıfbank - Sports Center Womens Club maçı saat kaçta, ne zaman? Şampiyonlar Ligi 3. olan takım UEFA'ya gider mi? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri kimler, belli oldu mu? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Togg sedan ne zaman çıkacak? Togg sedan modeli hangi tarihte satışa sunulacak? Togg sedan çıktı mı? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (140. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Faruk Koca Fahrettin Koca kardeş mi? Faruk Koca ve Fahrettin Koca arasında akrabalık var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (7. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Sandık Kokusu YENİ BÖLÜM (2. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Dilek Taşı YENİ BÖLÜM (14. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı? Halil Umut Meler hakemliği bıraktı iddiaları doğru mu? BUGÜN (13 ARALIK ÇARŞAMBA) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 13 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title