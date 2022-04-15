Trabzon'da "mutluluğa kurşun sıkma" çağrısı
AA - Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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Trabzon'da yayımlanan yerel gazeteler, kutlamalarda ateş açılmaması için yürütülen, "Mutluluğa Kurşun Sıkma" kampanyasına dikkati çekti.
TRABZON (AA) - Trabzon'da yayımlanan yerel gazeteler, kutlamalarda ateş açılmaması için yürütülen, "Mutluluğa Kurşun Sıkma" kampanyasına dikkati çekti.
Trabzon'da yayımlanan Taka, Karadeniz'den Günebakış, Karadeniz'de Sonnokta ve Kuzey Ekspres gazeteleri ilk sayfalarında "Mutluluğa Kurşun Sıkma" kampanyasına yer verdi.
Gazetelerin "Mutluluğa kurşun sıkma" başlığıyla yer verdiği sürmanşetlerinde, "Düğünlerde, bayramlarda, maçlarda, asker uğurlamalarında silahla kutlamalara son. Mutluluğa kurşun sıkma." ifadeleri yer aldı.
AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel