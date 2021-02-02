Gazeteci ve yazar Şadan Gökovalı, Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Prof. Dr. Şadan Gökovalı'nın cenazesi, Muğla'da toprağa verildi.

Gökovalı için Menteşe ilçesinde bulunan Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu'nda tören düzenlendi.

Törene katılan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Gökovalı'nın vefatı nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Gökovalı'nın sadece Muğla'ya değil, ülkeye hizmet eden "koca bir çınar" olduğunu belirten Gürün, "Şadan hocamız öyle bir çınar ki gölgesinde nice başarılı öğrenciler yetiştirdi. Anadolu kültürünü, antik kentleri en iyi anlatan hocamızdı. Gazeteci ve yazar kimliğiyle kentimize önemli değerler katan bir isimdi." dedi.

Kendisini yaşarken onurlandırmak için Muğla'da yapılan açık hava tiyatrosuna Şadan Gökovalı ismini verdiklerini anlatan Gürün, Gökova Mahallesi'nde de yazarın adını taşıyan ve eserlerinin yer aldığı kütüphaneyi vatandaşların hizmetine sunduklarını dile getirdi.

Gökovalı'nın cenazesi, daha sonra Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında düzenlenen cenaze töreninin ardından, İskele Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, yazarın ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, CHP Muğla milletvekilleri Süleyman Girgin, Mürsel Alban ve Burak Erbay katıldı.

Prof. Dr. Şadan Gökovalı

"Halikarnas Balıkçısı" mahlaslı Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın manevi oğlu olan, şair, yazar, eğitimci, rehber gibi kimlikleri de bulunan Prof. Dr. Gökovalı, 1939'da Muğla'nın Gökova beldesinde doğdu.

İzmir'de yayımlanan Ege Ekspres gazetesinde 1959'da başladığı profesyonel gazeteciliği, TRT'de yapımcı ve yönetici olarak sürdürdü.

Daha sonra Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulunda öğreticiliğe başlayan Gökovalı, profesyonel ülkesel rehber oldu. 2002'de profesör olan Gökovalı, Ege Üniversitesinden sonra Yaşar Üniversitesinde de öğretim üyeliği yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç