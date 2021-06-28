Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun paylaşımına Acun Ilıcalı'dan olay yorum: Yalan haber yaptığına bizzat şahidim

Edin Dzeko'nun Fenerbahçe'nin gündeminde olduğuna dair bir habere geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tepki göstermiş ve bu haberi yapan gazeteciye yönelik, "O adamı iyi takip edin. O adamın kimlerle irtibatta olduğunu daha iyi anlarsınız" demişti. Söz konusu haberi yapan gazeteci Sercan Hamzaoğlu da sosyal medya hesabından cevap niteliğinde bir açıklama paylaştı. Bu paylaşıma Acun Ilıcalı'nın yaptığı, "Yalan haber yaptığına bizzat şahidim" yorumu gündeme oturdu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Edin Dzeko diye bir golcü var, Fenerbahçe aldı dendi, adamın biri çıktı. O adamı iyi takip edin. O adamın kimlerle irtibatta olduğunu daha iyi anlarsınız" ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu haberi yapan gazeteci Sercan Hamzaoğlu sosyal medyadan Ali Koç'a cevap verdiği bir açıklama yayınladı. Bu açıklamaya Acun Ilıcalı'nın yaptığı yorum ise gündeme oturdu.

"BİR GAZETECİ OLARAK HABER YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Sercan Hamzaoğlu sosyal medyadan "Öncelikle Başkan Ali Koç'un 3 yıllık yeni dönemi tüm spor camiasına hayırlı olsun. Aşağıdaki konu hakkında açıklamamı kongre sonrasına bırakmak istedim" notuyla bir açıklama yayınladı. Hamzaoğlu açıklamasında Ali Koç'un sözlerine yönelik, "Sayın Başkan isim vermese de beni işaret eden bu söylemleri beni hem şaşırtmış hem de derinden üzmüştür. En yakın zamanda teknik direktörün İstanbul'a geleceği tarihin bile verildiği olmuştu. Fakat doğru olmayan ya da gerçekleşmeyen haberlere hiçbir zaman bu şekilde bir suçlamada bulunulmamıştı" cevabını verirken sözlerini "Bir gazeteci olarak haber yapmaya devam edeceğim. Bu haberleri yaparken her kesimden insanla konuşacağım. O kişilerin eski yönetici veya muhalif olması beni doğru bildiklerimden döndürmez. Haber değeri olduğuna inandığım bir şey varsa bunu kamuoyuyla paylaşırım" şeklinde sürdüğü bir paylaşımda bulundu.

"SAHTE BEKLENTİ YARATIRSAN, FİTNE SOKARSAN BUNLARI YAŞAMAN NORMAL"

Bu paylaşıma Acun Ilıcalı'nın yaptığı yorum ise sosyal medyada gündeme oturdu. Ilıcalı yorumunda, "Haber yapıyorum şemsiyesi altında sahte beklenti yaratırsan, fitne sokarsan bunları yaşaman normal. Geçenlerde başkanla aramda geçen hayali bir konuşma uydurmuştun, yalan haber yaptığına bizzat şahidim" ifadelerini kullandı.

"ACUN, SEN BENİM MUHATABIM DEĞİLSİN"

Acun Ilıcalı'nın yalan haber iddialarına 4 madde de cevap veren Sercan Hamzaoğlu'nun "Acun, sen benim muhatabım değilsin? Tek ricam var, gece 12'de Samandıra'ya gidip takımın dikkatini dağıtma. İstersen devamını da açıklayabilirim. Başkan da senin yüzünden herkese fırça atmak zorunda kalmasın. Beni sindirebileceğini düşünme başkalarıyla karıştırma" sözleri dikkat çekti.