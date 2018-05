Gazeteci Hıncal Uluç: Galatasaray Son 2 Maçta 0 Puan Alırsa Şaşırmam

Gazeteci Hıncal Uluç'un Süper Lig'de kalan 2 hafta için söyledikleri futbolseverlere şaşkınlık yaşattı. Uluç, Galatasaray'ın son 2 haftada 0 puan alması halinde şaşırmayacağını ifade ederken "Ben bu hakemlere güvenmiyorum" dedi.

İşte Hıncal Uluç'un şampiyonlukla ilgili ses getiren sözleri;

"BU HAKEMLERLE HER ŞEY DEĞİŞEBİLİR"

"Benim hala anlayamadığım Yusuf Namoğlu. Böyle bir merkez hakem komitesinin başında kalmaya nasıl dayanabiliyor? Yusuf Namoğlu 1. sınıf bir yöneticidir. Bunca rezalet ancak konuşmak yok, belli ki yetkisi yok, ona talimat geliyor ve uyguluyor. Bu Fırat Aydınus ve Cüneyt Çakır atamasını Yusuf Namoğlu'na bağlamıyorum. Galatasaray için 'Şampiyo..' diye haber yapılıyor. Bu hakemlerle her an her şey değişebilir. Ben bu hakemlere güvenmiyorum.

Fenerbahçe-Bursaspor maçının başlığı benim için 'Futbolun bittiği gün'dür. Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım ekürisinin getirdiği yerdir. Bu eküri Fenerbahçe'yi şampiyon yapamazsa Galatasaray'ın şampiyonluğu engellemek için elinden geleni yapacaktır. Kalan iki maçta Galatasaray sıfır puan alırsa şaşırmam."

Galatasaray'ın Süper Ligde son iki maçını sahasında Yeni Malatyaspor ve deplasmanda Göztepe ile oynayacak.