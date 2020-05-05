Garajda okey partisine 63 bin TL ceza
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Garajda okey partisine 63 bin TL ceza

Garajda okey partisine 63 bin TL ceza
05.05.2020 13:49 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:49

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde garajda okey oynayan 11 kişiye toplam 63 bin TL ceza kesildi.

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde garajda okey oynayan 11 kişiye toplam 63 bin TL ceza kesildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında, kamu düzenin sağlanması ve genel sağlığın korunmasına yönelik olarak gerekli denetim ve kontroller sürdürülüyor.

Köprüköy İlçesi Yağan Mahallesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında B.B ve Ç.B. isimli kardeşlerin ikametinin eklentisinde bulunan ve özel araç garajı olarak kullanılan kapalı alan içerisinde 11 şahsın okey oynadıkları tespit edildi. Okey oynayan şahıslara 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282'nci Maddesi (Sosyal Mesafe Kuralına Uymamak ve Sokağa Çıkma Yasağını İhlal) gereğince toplam 63 bin TL idari yaptırım kararı uygulandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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