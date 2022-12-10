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Yeni Hellboy oyunu Hellboy: Web of Wyrd geliyor

Gamegar Haberleri

Yeni Hellboy oyunu Hellboy: Web of Wyrd geliyor

Mike Mignola'nın doğaüstü çizgi roman serisi evreninde geçen yeni bir roguelite aksiyon macera oyunu Hellboy Web of Wyrd Perşembe günü The Game Awards'da duyuruldu.

The Game Awards 2022'nin ön gösterisi sırasında yayınlanan oyunun ilk fragmanı, terk edilmiş bir şapel gibi görünen bir yerin harabelerinde kurt benzeri bir iblisle karşı karşıya gelen, Hellboy'un kavgasını gösteriyor.

Oyun, 2019'un West of Dead'inin arkasındaki stüdyo olan Upstream Arcade tarafından geliştiriliyor ve kaybolan Paranormal Araştırma ve Savunma Bürosu'nun bir ajanını kurtarmak, doğaüstü düşmanlarla savaşmak ve garip ve korkunç yerlerde gezinmek için görevlendirilen Hellboy'u takip edecek.

Yeni Hellboy oyunu Hellboy: Web of Wyrd geliyor

Hellboy Web of Wyrd, Dark Horse Comics ve yaratıcısı Mike Mignola ile ortaklaşa oluşturulan orijinal bir hikayeye sahip bir roguelite aksiyon macera oyunudur. Bir ajan kaybolduğunda, Hellboy araştırır.

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Hellboy Web of Wyrd, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X ve PC'de Steam için çıkış yapacak. Hellboy: Web of Wyrd'in çıkış tarihi ise henüz bilinmiyor.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

The Game Awards 2022 Steam Gamegar Haberler

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