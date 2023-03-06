Xbox Game Pass'e bu hafta gelecek oyunlar (6-10 Mart 2023)

Xbox Game Pass'e bu hafta gelecek oyunlar açıklandı. Xbox Game Pass'e kaç tane oyun geliyor? Bu hafta Game Pass'e hangi oyunlar geliyor sizin için listeledik.

Ülkemizde ucuz fiyatına rağmen sağladığı oyun erişimleriyle oyuncular tarafından sıkça tercih edilen Xbox Game Pass'e 6 ila 10 Mart arası gelecek oyunlar açıklandı.

XBOX GAME PASS'E BU HAFTA EKLENECEK OYUNLAR

Romancelvania – PC/Xbox Series X|S

Sentry Paragon- PC/Xbox Series X|S / Smart Delivery

Caverns of Mars:Recharged- PC

Cions of Vega- PC/Xbox Series X|S / Smart Delivery

Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse- PC/Xbox Series X|S / Smart Delivery

Kartrider: Drift- PC

Monster Energy Supercross 6- PC/Xbox Series X|S / Smart Delivery

Super Arcade Futbol- PC

Super Arcade Racing- PC

Zapling Bygone- PC/Xbox Series X|S / Smart Delivery

Clash: Artifacts of Chaos- PC/Xbox Series X|S / Smart Delivery

Figment 2: Creed Valley- PC/Xbox Series X|S / Smart Delivery

Papetura- PC

Space Tail: Every Journey Leads Home- PC

Transport Fever 2: Console Edition- PC/Xbox Series X|S / Smart Delivery

Titanium Hold- PC

Volley Pals- PC

Zombie Derby: Pixel Survival- PC/Xbox Series X|S / Smart Delivery

EvilUp- PC/Xbox Series X|S / Smart Delivery

Flashout 3- PC

OYUNLARIN TÜRLERİ VE ÖZETLERİ

Romancelvania - 6 Mart

Bir aksiyon macera oyunu olan Romancelvania, asırlardır aşk acısı çeken bir vampir, Grim Reaper'ın ev sahipliği yaptığı canavarca birrealite-flört şovuna katılır. Kendinizi Romancelvania'nın kara mizahına ve absürt komedisine hazırlayın.

Sentry Paragon – 7 Mart

Düşmanların üzerinize sürüler halinde geldiği bu izometrik aksiyon oyununda, doğru strateji ve hamleler yaparak büyüyen ve güçlenen tehdide karşı kendinizi savunmaya ve hayatta kalmaya çalışın.

Caverns of Mars: Recharged- 8 Mart

Reaktörü ve düşman üssünün en derinlerini yok etmek için Mars yüzeyinin altındaki tünellere çılgınca inin. Düşman bölgesine yüksek hızda inerken cephanenizi korurken enkazdan kaçın, engelleri temizleyin ve düşmanları patlatın.

Cions of Vega – 8 Mart

Kızını eve getirme umuduyla kırsalda ve tarikat benzeri gizemli bir kasabada arama yapan bir babaya rehberlik edin. Kardeşi Logan'ın eşliğinde yol boyunca notları, çizimleri, anahtarları ve diğer ipuçlarını aramanız gerekecek.

Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse – 8 Mart

İlk olarak 2008'de Japonya'da Fatal Frame serisinin dördüncü oyunu olarak piyasaya sürülen Mask of the Lunar Eclipse , yeni modlar ve kostümlerle birlikte yükseltilmiş grafiklerle mevcut nesil platformlar için geri dönüyor. Küçükken doğaüstü bir olayın ardından Rogetsu Adası'na dönen bir grup genç, akıl almaz dehşetleri yakalama ve mühürleme gücüne sahip bir kamera olan Camera Obscura'ya güvenmeyi öğrenecekler.

Kartrider: Drift – 8 Mart

KartRider: Drift, oynaması ücretsiz çevrimiçi platformlar arası kart yarışı ve kapsamlı özelleştirme ile Xbox'a geliyor. KartRider serisinin bu son girişinde dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla farklı pistlerde çeşitli modlarda yarışın.

Monster Energy Supercross 6 – 8 Mart

Çamur, ter, eğlence ve adrenalin: İçinizdeki sürücüyü bulun ve Monster Energy Supercross 6 ile aksiyona dalın. Resmi bisikletler, biniciler ve pistlerle Monster Energy Supercross 2022 Şampiyonası'nın tüm duygularını yaşayın. Gerçekçilik miktarını ve sürüş kolaylığını özgürce seçerek oyun deneyiminizin her ayrıntısını özelleştirmek için geniş ayar yelpazesinden yararlanın.

Super Arcade Futbol – 8 Mart

Nefes alamadığınız hızlı tempolu bir futbol oyunu. Herkesin alıp oynamasına izin veren basit kontroller, çevrimiçi ve yerel çok oyunculu mod ve daha fazlasıyla her maç, başlama vuruşundan son düdüğe kadar dikkatinizi çekeceğinden emin olabilirsiniz.

Super Arcade Racing- 8 Mart

İlgi çekici bir hikayeye, çevrimiçi ve yerel çok oyunculuya ve tam araba özelleştirmesine sahip 80'den fazla benzersiz piste sahip retro esintili bir yarış oyunu.

Zapling Bygone – 8 Mart

Patronları öldüren, yeteneklerini çalan ve kafataslarını takan uzaylı bir kovan olarak oynayın. Zapling Bygone, kafataslarını giyerek düşmanlarınızı öldürdüğünüz ve yeteneklerini çaldığınız çarpık bir metroidvanyadır.

Clash: Artifacts of Chaos – 9 Mart

Garip Zenozoik diyarında bir münzevi olarak yaşayan bir dövüş sanatları ustası olan Pseudo olarak oynayın. Gizemli güçleri Eserlerin Sahibi İkizler'in dikkatini çeken küçük bir yaratık olan Boy ile yollarınız kesiştiğinde, işin içinde çok daha büyük güçlerin olduğunun farkında olmadan onu korumaya karar veriyorsunuz.

Figment 2: Creed Valley-9 Mart

Kabuslar, Ahlaki Pusula'yı paramparça ederek, Zihni düzgün çalışamaz hale getirdi. Dusty ve her zaman iyimser yardımcısı Piper, The Mind'ın ideallerinin barışı yeniden sağlamak için şekillendiği Creed Valley'e gitmelidir.

Papetura-9 Mart

Papetura, hem kağıt modelleme zanaatına hem de eski tarz macera oyunlarına bir aşk mektubu ve bir aşk emeğidir. Oyunun sizi bir hayal dünyasına götürmesine izin verin ve Floex'in yumuşak ve kırılgan müziği yolculuğunuzun havasını belirlerken kendinizi tamamen kağıt sanatına kaptırın.

EvilUP-10 Mart

Roguelike ve RPG hayranları için bir macera. Kana susamış canavarlarla savaşın, labirentlerin karanlık köşelerini keşfedin ve zorlu görevler, çeşitli ekipmanlar, çok sayıda düşman türü içerir.