Xbox and Bethesda Developer Direct bu ay sonunda geliyor

Xbox ve Bethesda'nın sunacağı Developer Direct etkinliği, 25 Ocak Çarşamba günü gerçekleşecek. Etkinlikte önümüzdeki birkaç ay içinde Xbox, PC ve Game Pass'e gelecek bazı oyunlara göz atma şansı bulunacak.

Bethesda'nın geliştiriciliğini yapıp Xbox'ın yayıncılığını üstlendiği ve 2023 yılında piyasaya sürülmesi merakla beklenen Starfield gibi birçok yapıma Developer Direct etkinliği sırasında göz atılacak.

XBOX AND BETHESDA DEVELOPER DIRECT BU AY GELİYOR

Arkane Austin, Mojang Studios, Turn 10 Studios ve ZeniMax Online Studios gibi stüdyoların oyun geliştiricileri tarafından sunulan Developer Direct etkinliği, The Elder Scrolls Online, Forza Motorsport, Minecraft Legends ve Redfall dahil olmak üzere önümüzdeki birkaç ay içinde piyasaya sürülecek Xbox oyunları için yeni raporlar yayınlanacak.

Bethesda Game Studios'un Starfield'ına derinlemesine dalış yapmak için uygun miktarda zaman ayırmak için, bağımsız bir gösteri üzerinde çalışılıyor.

XBOX BETHESDA DEVELOPER DIRECT SAAT KAÇTA?

25 Ocak Çarşamba günü saat 12:00'de PT/15:00 ET'de yayınlanacak olan Developer_Direct hakkında daha fazla bilgi için Xbox ve Bethesda'nın resmi sosyal kanallarından izleyebilirsiniz.