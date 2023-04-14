Ubisoft Plus aboneliği Xbox'a geldi
Gamegar Haberleri
Fransız video oyun geliştiricisi Ubisoft, Ubisoft Plus'ın Xbox sürümünü ilk olarak Ocak 2022'de duyurmuştu. Duyurudan aylar sonra Ubisoft'un abonelik hizmeti olan Ubisoft Plus, Xbox kullanıcıları için kullanıma sunuldu, ancak PC'deki abonelikten daha az oyuna sahip olacak.
Ubisoft'un abonelik hizmeti olan Ubisoft Plus, geçtiğimiz günlerde Xbox One ve Xbox Series X|S için kullanıma sunuldu. Abonelik hizmet, oyunculara kullanıma sunulduğu gün yeni sürümler de dahil olmak üzere geniş bir Ubisoft oyunları kütüphanesine erişim sağlamaktadır.
UBISOFT PLUS, XBOX'A GELDİ
Ubisoft Plus, Xbox kullanıcıları için kullanıma sunuldu, ancak PC'deki abonelikten daha az oyuna sahip olduğu da bildirildi. PC'de 100'den fazla oyuna erişim sağlanırken Xbox'ta ise 60'tan fazla oyuna erişim sağlanabilecek.
Yine de Ubisoft oyunlarının tümünü satın almadan oynamak istiyorsanız aylık 179,00 TL ile aboneliğinizi başlatabilirsiniz.
Assassin's Creed, Far Cry, Tom Clancy ve diğer serilerden sevilen oyunlar dahil olmak üzere bir oyun koleksiyonuna erişebilir, Premium Edition erişimiyle en yeni Ubisoft oyunlarını oynamak için beklemenize gerek kalkmayacak.
UBISOFT PLUS XBOX OYUNLARI
Ubisoft Plus ile Xbox'ta Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6, Watch Dogs: Legion, The Division 2 - Warlords of New York Expansion, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Ultimate Edition, Rider's Republic Ultimate Edition, Assassin's Creed Odyssey Ultimate Edition, Assassin's Creed IV Black Flag - Freedom Cry gibi birçok Ubisoft oyununa erişim sağlayabilirsiniz. İşte, Xbox kullanıcılarına sunulan Ubisoft Plus oyunları:
- Assassin's Creed Rogue Remastered
- Assassin's Creed IV: Black Flag (includes Assassin's Creed Liberation)
- Assassin's Creed Unity (Gold Edition)
- Assassin's Creed Valhalla (Ultimate Edition)
- Assassin's Creed Chronicles: China, India, and Russia
- Assassin's Creed III Remastered
- Assassin's Creed Odyssey (Deluxe Edition)
- Assassin's Creed Origins (Gold Edition)
- Assassin's Creed Syndicate (Gold Edition)
- Assassin's Creed: The Ezio Collection
- Battleship
- Boggle
- Child of Light (Ultimate Edition)
- Family Feud
- Far Cry Primal (Deluxe Edition)
- Far Cry 3: Blood Dragon (Classic Edition)
- Far Cry 3 (Classic Edition)
- Far Cry 4 (Gold Edition)
- Far Cry 5 (Gold Edition)
- Far Cry 6 (Gold Edition)
- Far Cry: New Dawn
- Fighter Within
- For Honor
- Ghost Recon Breakpoint (Ultimate Edition)
- Ghost Recon Wildlands (Ultimate Edition)
- Grow Up
- Hungry Shark World
- Immortals Fenyx Rising (Gold Edition)
- Jeopardy!
- Monopoly Plus
- Monopoly Madness
- Rabbids Invasion: The Interactive TV Show (Gold Edition)
- Rabbids Party of Legends
- Rainbow Six Extraction
- Rainbow Six Siege (Deluxe Edition)
- Rayman Legends
- Riders Republic
- Risk
- Risk: Urban Assault
- Scott Pilgrim vs. The World: The Game
- Scrabble
- Shape Up (Gold Edition)
- South Park: The Fractured But Whole (Gold Edition)
- South Park: The Stick of Truth
- Starlink: Battle for Atlas (Deluxe Edition)
- Steep
- The Crew (Ultimate Edition)
- The Crew 2
- The Division (Gold Edition)
- The Division 2
- Trackmania Turbo
- Transference
- Trials Fusion
- Trials of the Blood Dragon
- Trials Rising (Gold Edition)
- Trivial Pursuit Live
- Trivial Pursuit Live 2
- UNO (Ultimate Edition)
- Valiant Hearts: The Great War
- Watch Dogs (Complete Edition)
- Watch Dogs 2 (Gold Edition)
- Watch Dogs: Legion (Deluxe Edition)
- Wheel of Fortune
- Zombi