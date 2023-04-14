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Ubisoft Plus aboneliği Xbox'a geldi

Ubisoft Plus aboneliği Xbox'a geldi

Gamegar Haberleri

Fransız video oyun geliştiricisi Ubisoft, Ubisoft Plus'ın Xbox sürümünü ilk olarak Ocak 2022'de duyurmuştu. Duyurudan aylar sonra Ubisoft'un abonelik hizmeti olan Ubisoft Plus, Xbox kullanıcıları için kullanıma sunuldu, ancak PC'deki abonelikten daha az oyuna sahip olacak.

Ubisoft'un abonelik hizmeti olan Ubisoft Plus, geçtiğimiz günlerde Xbox One ve Xbox Series X|S için kullanıma sunuldu. Abonelik hizmet, oyunculara kullanıma sunulduğu gün yeni sürümler de dahil olmak üzere geniş bir Ubisoft oyunları kütüphanesine erişim sağlamaktadır.

UBISOFT PLUS, XBOX'A GELDİ

Ubisoft Plus, Xbox kullanıcıları için kullanıma sunuldu, ancak PC'deki abonelikten daha az oyuna sahip olduğu da bildirildi. PC'de 100'den fazla oyuna erişim sağlanırken Xbox'ta ise 60'tan fazla oyuna erişim sağlanabilecek.

Yine de Ubisoft oyunlarının tümünü satın almadan oynamak istiyorsanız aylık 179,00 TL ile aboneliğinizi başlatabilirsiniz.

Assassin's Creed, Far Cry, Tom Clancy ve diğer serilerden sevilen oyunlar dahil olmak üzere bir oyun koleksiyonuna erişebilir, Premium Edition erişimiyle en yeni Ubisoft oyunlarını oynamak için beklemenize gerek kalkmayacak.

UBISOFT PLUS XBOX OYUNLARI

Ubisoft Plus ile Xbox'ta Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6, Watch Dogs: Legion, The Division 2 - Warlords of New York Expansion, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Ultimate Edition, Rider's Republic Ultimate Edition, Assassin's Creed Odyssey Ultimate Edition, Assassin's Creed IV Black Flag - Freedom Cry gibi birçok Ubisoft oyununa erişim sağlayabilirsiniz. İşte, Xbox kullanıcılarına sunulan Ubisoft Plus oyunları:

  1. Assassin's Creed Rogue Remastered
  2. Assassin's Creed IV: Black Flag (includes Assassin's Creed Liberation)
  3. Assassin's Creed Unity (Gold Edition)
  4. Assassin's Creed Valhalla (Ultimate Edition)
  5. Assassin's Creed Chronicles: China, India, and Russia
  6. Assassin's Creed III Remastered
  7. Assassin's Creed Odyssey (Deluxe Edition)
  8. Assassin's Creed Origins (Gold Edition)
  9. Assassin's Creed Syndicate (Gold Edition)
  10. Assassin's Creed: The Ezio Collection
  11. Battleship
  12. Boggle
  13. Child of Light (Ultimate Edition)
  14. Family Feud
  15. Far Cry Primal (Deluxe Edition)
  16. Far Cry 3: Blood Dragon (Classic Edition)
  17. Far Cry 3 (Classic Edition)
  18. Far Cry 4 (Gold Edition)
  19. Far Cry 5 (Gold Edition)
  20. Far Cry 6 (Gold Edition)
  21. Far Cry: New Dawn
  22. Fighter Within
  23. For Honor
  24. Ghost Recon Breakpoint (Ultimate Edition)
  25. Ghost Recon Wildlands (Ultimate Edition)
  26. Grow Up
  27. Hungry Shark World
  28. Immortals Fenyx Rising (Gold Edition)
  29. Jeopardy!
  30. Monopoly Plus
  31. Monopoly Madness
  32. Rabbids Invasion: The Interactive TV Show (Gold Edition)
  33. Rabbids Party of Legends
  34. Rainbow Six Extraction
  35. Rainbow Six Siege (Deluxe Edition)
  36. Rayman Legends
  37. Riders Republic
  38. Risk
  39. Risk: Urban Assault
  40. Scott Pilgrim vs. The World: The Game
  41. Scrabble
  42. Shape Up (Gold Edition)
  43. South Park: The Fractured But Whole (Gold Edition)
  44. South Park: The Stick of Truth
  45. Starlink: Battle for Atlas (Deluxe Edition)
  46. Steep
  47. The Crew (Ultimate Edition)
  48. The Crew 2
  49. The Division (Gold Edition)
  50. The Division 2
  51. Trackmania Turbo
  52. Transference
  53. Trials Fusion
  54. Trials of the Blood Dragon
  55. Trials Rising (Gold Edition)
  56. Trivial Pursuit Live
  57. Trivial Pursuit Live 2
  58. UNO (Ultimate Edition)
  59. Valiant Hearts: The Great War
  60. Watch Dogs (Complete Edition)
  61. Watch Dogs 2 (Gold Edition)
  62. Watch Dogs: Legion (Deluxe Edition)
  63. Wheel of Fortune
  64. Zombi
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

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