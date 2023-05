Ubisoft Plus aboneliği Xbox'a geldi

Ubisoft'un abonelik hizmeti olan Ubisoft Plus, geçtiğimiz günlerde Xbox One ve Xbox Series X|S için kullanıma sunuldu. Abonelik hizmet, oyunculara kullanıma sunulduğu gün yeni sürümler de dahil olmak üzere geniş bir Ubisoft oyunları kütüphanesine erişim sağlamaktadır.

UBISOFT PLUS, XBOX'A GELDİ

Ubisoft Plus, Xbox kullanıcıları için kullanıma sunuldu, ancak PC'deki abonelikten daha az oyuna sahip olduğu da bildirildi. PC'de 100'den fazla oyuna erişim sağlanırken Xbox'ta ise 60'tan fazla oyuna erişim sağlanabilecek.

Yine de Ubisoft oyunlarının tümünü satın almadan oynamak istiyorsanız aylık 179,00 TL ile aboneliğinizi başlatabilirsiniz.

Assassin's Creed, Far Cry, Tom Clancy ve diğer serilerden sevilen oyunlar dahil olmak üzere bir oyun koleksiyonuna erişebilir, Premium Edition erişimiyle en yeni Ubisoft oyunlarını oynamak için beklemenize gerek kalkmayacak.

UBISOFT PLUS XBOX OYUNLARI

Ubisoft Plus ile Xbox'ta Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6, Watch Dogs: Legion, The Division 2 - Warlords of New York Expansion, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Ultimate Edition, Rider's Republic Ultimate Edition, Assassin's Creed Odyssey Ultimate Edition, Assassin's Creed IV Black Flag - Freedom Cry gibi birçok Ubisoft oyununa erişim sağlayabilirsiniz. İşte, Xbox kullanıcılarına sunulan Ubisoft Plus oyunları: