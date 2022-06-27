Türkiye'de bir ilk! Kupanın sahibi Merih Demiral'ın takımı oldu
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FIFA 22 video oyununda düzenlenen Be The Champion League turnuvasında Merih Demiral'ın elektronik spor takımı Team Demiral Esports ve Denizbank İstanbul Wildcats finalde karşı karşıya geldi. Rakibini 3-1 mağlup eden Team Demiral Esports, Türkiye'nin ilk FIFA ligini kazanan takım oldu.
İlk kez düzenlenen FIFA 22 organizasyonu Be The Champion League'in şampiyonu belli oldu. Merih Demiral'ın sahibi olduğu Team Demiral Esports, Türkiye'nin ilk FIFA ligini kazanan takımı oldu.
Türkiye'nin ilk FIFA ligini kazanan takım olan milli futbolcumuz Merih Demiral'ın sahibi olduğu Team Demiral Esports, Be The Champion League'in şampiyonu olmayı başardı. Finalde DenizBank İstanbul Wildcats ile karşılaşan Team Demiral Esports, 3-1'lik skor ile kupanın sahibi oldu.
Team Demiral Esports'un Be The Champion League şampiyonluğundan sonra sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda Türkiye'nin en iyisi sözlerine yer vererek, "Be The Champion League'de final aşamasında İstanbul Wildcats karşısında 3-1 üstün gelerek şampiyon oluyoruz. Bravo takım" sözlerine yer verdi.
"ESA Esports'un düzenlemiş olduğu turnuvada şampiyon olmayı başardık." ifadelerine yer veren Team Demiral Esports oyuncusu Emre Küçükhüseyin, "Böyle güzel bir ekiple çalıştığım için çok şanslıyım, bu başarı hepimizin. Hepsinin yüreğine sağlık" dedi.
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