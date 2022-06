Türkiye'de bir ilk! Kupanın sahibi Merih Demiral'ın takımı oldu

İlk kez düzenlenen FIFA 22 organizasyonu Be The Champion League'in şampiyonu belli oldu. Merih Demiral'ın sahibi olduğu Team Demiral Esports, Türkiye'nin ilk FIFA ligini kazanan takımı oldu.

KUPANIN SAHİBİ TEAM DEMİRAL ESPORTS OLDU

Türkiye'nin ilk FIFA ligini kazanan takım olan milli futbolcumuz Merih Demiral'ın sahibi olduğu Team Demiral Esports, Be The Champion League'in şampiyonu olmayı başardı. Finalde DenizBank İstanbul Wildcats ile karşılaşan Team Demiral Esports, 3-1'lik skor ile kupanın sahibi oldu.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ"

Team Demiral Esports'un Be The Champion League şampiyonluğundan sonra sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda Türkiye'nin en iyisi sözlerine yer vererek, "Be The Champion League'de final aşamasında İstanbul Wildcats karşısında 3-1 üstün gelerek şampiyon oluyoruz. Bravo takım" sözlerine yer verdi.

"BÖYLE EKİPLE ÇALIŞTIĞIM İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"

"ESA Esports'un düzenlemiş olduğu turnuvada şampiyon olmayı başardık." ifadelerine yer veren Team Demiral Esports oyuncusu Emre Küçükhüseyin, "Böyle güzel bir ekiple çalıştığım için çok şanslıyım, bu başarı hepimizin. Hepsinin yüreğine sağlık" dedi.