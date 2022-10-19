The Sims 4 nasıl ücretsiz indirilir 2022? The Sims 4 ücretsiz indirme
Gamegar Haberleri
The Sims 4'ün ücretsiz olduğu duyurulmasının ardından oyuncular "The Sims 4 nasıl ücretsiz indirilir" şeklinde araştırmalar yapıyor. Electronic Arts'ın The Sims 4'ü oynaması ücretsiz olacağını açıklamasının ardından sizlere The Sims 4'ü nasıl ücretsiz indireceğinizi açıklayacağız. Peki, The Sims 4 nasıl ücretsiz indirilir 2022? The Sims 4 ücretsiz indirme! Detayları haberimizde…
Ağustos ayında The Sims 4'ün tüm platformlarda ücretsiz olarak yayınlanacağının ilk duyurusu yapılmıştı. Yayıncılığını yapan Electronic Arts'ın internet sitesinden yaptığı duyuru ile oyunun 18 Ekim tarihiyle oynaması ücretsiz olacağı açıklandı. Peki, The Sims 4 nasıl ücretsiz indirilir 2022? The Sims 4 ücretsiz indirme! İşte detaylar…
THE SIMS 4 NASIL ÜCRETSİZ İNDİRİLİR?
The Sims 4'ü PC oyuncuları, Steam veya EA uygulaması üzerinden, PlayStation kullanıcıları, PlayStation Store'dan, Xbox kullanıcıları iste Microsoft Store'dan ücretsiz olarak indirebilir.
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THE SIMS 4 ÜCRETSİZ İNDİR
The Sims 4'ü ücretsiz indirebilmek aşağıdaki linklerden indirmek istediğiniz platformu seçerek The Sims 4'ün mağazasına giderek oyunu kütüphanenize ücretsiz bir şekilde ekleyerek indirmenizi başlatabilirsiniz (Linkler çalışmıyorsa Adblock varsa kapatınız.)
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