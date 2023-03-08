The Mageseeker sistem gereksinimleri neler? The Mageseeker kaç GB?
Gamegar Haberleri
Digital Sun'ın geliştirip yayıncılığını Riot Forge'un yaptığı hack and slash türündeki rol yapma oyunu The Mageseeker: A League of Legends Story'nin sistem gereksinimleri merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, The Mageseeker sistem gereksinimleri neler? The Mageseeker kaç GB? Detayları haberimizde…
Moonlighter'ın yapımcısı Digital Sun tarafından geliştirilen The Mageseeker, League of Legends evreninde geçen bir aksiyon RYO. Uzun yıllar süren esaretinden kurtulan büyücü Sylas olarak oyna. Bir zamanlar seni esaret altında tutan zincirleri kullanarak Demacia'yı sihir avcılarının zulmünden kurtaracağınız The Mageseeker sistem gereksinimleri neler? The Mageseeker kaç GB? İşte detaylar…
The Mageseeker'ı minimum ayarlarda oynamak için Intel Core i5-2300 veya AMD A8-5600K işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 650 ve AMD Radeon HD 7770 ekran kartı gerekmektedir.
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
- İşletim Sistemi : Windows 10, 64-bit
- İşlemci : Intel Core i5-2300, AMD A8-5600k
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 650 veya AMD Radeon HD 7770
- DirectX : Sürüm 11
- Depolama : 5 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi : Windows 10, 64-bit
- İşlemci : Intel Core i3-6100 veya AMD FX-8120
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 660 Ti veya AMD Radeon HD 7950
- DirectX : Sürüm 11
- Depolama : 5 GB kullanılabilir alan
The Mageseeker'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 5 GB boş depolama alanı gerekmektedir.