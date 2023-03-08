Moonlighter'ın yapımcısı Digital Sun tarafından geliştirilen The Mageseeker, League of Legends evreninde geçen bir aksiyon RYO. Uzun yıllar süren esaretinden kurtulan büyücü Sylas olarak oyna. Bir zamanlar seni esaret altında tutan zincirleri kullanarak Demacia'yı sihir avcılarının zulmünden kurtaracağınız The Mageseeker sistem gereksinimleri neler? The Mageseeker kaç GB? İşte detaylar…

THE MAGESEEKER SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

The Mageseeker'ı minimum ayarlarda oynamak için Intel Core i5-2300 veya AMD A8-5600K işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 650 ve AMD Radeon HD 7770 ekran kartı gerekmektedir.

THE MAGESEEKER MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10, 64-bit

: Windows 10, 64-bit İşlemci : Intel Core i5-2300, AMD A8-5600k

: Intel Core i5-2300, AMD A8-5600k Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 650 veya AMD Radeon HD 7770

: NVIDIA GeForce GTX 650 veya AMD Radeon HD 7770 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 5 GB kullanılabilir alan

THE MAGESEEKER ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10, 64-bit

: Windows 10, 64-bit İşlemci : Intel Core i3-6100 veya AMD FX-8120

: Intel Core i3-6100 veya AMD FX-8120 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 660 Ti veya AMD Radeon HD 7950

: NVIDIA GeForce GTX 660 Ti veya AMD Radeon HD 7950 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 5 GB kullanılabilir alan

THE MAGESEEKER KAÇ GB?

The Mageseeker'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 5 GB boş depolama alanı gerekmektedir.