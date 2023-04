The Last of Us Part 1, nihayet PC için çıktı! Oyuncular optimizasyondan dert yandı

PlayStation'ın sevilen aksiyon-macera oyunu The Last of Us Part 1, nihayet PC oyuncuları için Steam ve Epic Games'te buluştu. 28 Mart'ta PC'de lansman yapan The Last of Us Part 1, oyuncular tarafından olumsuz incelemelere boğulurken lansmanda anlık olarak 36 bin oyuncuya ulaştı.

PlayStation oyuncularının hayranlıkla oynadığı ve HBO Max'te dizisi yayınlanan The Last Of Us Part 1, 2013 yılındaki The Last of Us'ın yeniden yapımıdır. Eylül 2022'de PlayStation 5 için piyasaya sürülen The Last Of Us Part 1, aradan bir yıl geçmeden PC portu da yayınlandı.

THE LAST OF US PART 1, STEAM'DE OLUMSUZ İNCELEMELERE BOĞULDU

28 Mart Salı günü PC oyuncuları için lansman yapan The Last Of Us Part 1, 5 bine yakın inceleme aldı, ancak incelemelerin çoğu olumsuz olarak yapıldı. Yapılan incelemelerin yalnızca yüzde 32'si olumlu iken oyuncular, optimizasyondan dolayı dert yandı.

PC oyuncularının duyurusundan itibaren hayranlıkla beklediği tüm zamanların en iyi 100 oyunu içerisinde yer alan The Last of Us serisinin 2022'de PS5 için piyasaya sürülen yeniden yapımı, yeni nesil bilgisayarlarda bile optimizasyon sorunu yaşattı.

Geliştirici ekip Naughty Dog, The Last of Us Part 1'in PC portunu daha iy ibir optimizasyonla oyunculara sunmak için Mart başından sonuna erteleme kararının ardından yine de oyunda optimizasyon sorunu yaşadı. Oyuncular ise tepkilerini Steam'de incelemelere yansıttı.

The Last of Us Part 1, PC lansmanında optimizasyon sorunu yaşasa da ileriki zamanlarda güncelleme alarak bu sorun giderilecektir. Ayrıca oyun, Steam lansmanıyla beraber SteamDB verilerine göre anlık olarak 36 bin 496 oyuncuya ulaştı.