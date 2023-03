The Last of Us Multiplayer projesi PlayStation 4'e gelebilir

Naughty Dog'un popüler aksiyon-macera serisi The Last of Us'ın çok oyunculu projesinin PlayStation 4 konsoluna da gelebileceği bildirildi. Naughty Dog, geçtiğimiz günlerde PS4 ve PS5 sistemlerinde çalışacak bir iş ilanı oluşturuldu.

Yakın tarihli bir iş ilanı, Naughty Dog'un The Last of Us çok oyunculu oyununun PS5'in yanı sıra son nesil konsollara getirmek isteyebileceğini gösteriyor. Seri, hit HBO dizisi sayesinde son birkaç ay içerisinde muazzam bir popülerlik kazandı.

THE LAST OF US MULTIPLAYER OYUNU PS4'E GELEBİLİR

Şirketin "Associate Multiplayer Quality Assurance Tester" için yayınlanan en son iş ilanında, Naughty Dog'un Kalite Güvence ekibini genişlettiğini gösteriyor. İlginç bir şekilde, gereksinimler ve beceriler arasında, "PS4 ve PS5 sistemlerinin çalışma bilgisini" belirtti.

Gönderi, The Last of Us çok oyunculu oyununun açıkça belirtmese de, çok oyunculu rol için PS4'ün özel olarak belirtilmesi, Test Cihazının daha sonra gelecek bir proje üzerinde çalışacağına işaret ediyor.