The Last of Us Multiplayer, Naughty Dog'un en iddialı projesi olacak

The Last of Us serisinin geliştiriciliğini yapan Naughty Dog'un ortak başkanı Neil Druckmann, yaptığı yakın tarihli bir röportajda, The Last of Us Multiplayer projesinin şirketin şimdiye kadar üzerinde çalıştığı "en iddialı proje" olduğunu söyledi.

Bir süredir The Last of Us evreninde geçecek çok oyunculu bir proje üzerinde çalışan Naughty Dog, oyun hakkında pek fazla bilgi paylaşmadı. Neil Druckmann, The Last of Us Multiplayer'ın ne kadar büyük bir proje olacağını açıkça ortaya koydu.

THE LAST OF US MULTIPLAYER EN İDDİALI PROJE OLACAK

Neil Druckmann'ın ComicBook.com ile yapılan yakın tarihli bir röportajı sırasında Druckmann'a Naughty Dog'daki ekibin şu anda ne üzerinde çalıştığı soruldu ve bu da onun The Last of Us Part 2'nin dağıtımından da önce geliştirilmeye başlanan The Last of Us Multiplayer'ın olduğunu ve en iddialı projeleri olduğunu dile getirdi.

Druckmann, "The Last of Us Multiplayer dünyayı daha da genişletiyor, bir hikaye anlatmaya devam ediyor ama çok oyunculu bir alanda, bunun hakkında çok fazla bir şey söylemeyeceğim."