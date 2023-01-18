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The Last of Us, HBO'nun en popüler ikinci dizi prömiyeri oldu

Gamegar Haberleri

The Last of Us, HBO'nun en popüler ikinci dizi prömiyeri oldu

PlayStation konsollarına özel olarak piyasaya sürülen The Last of Us video oyununun dizi uyarlamasının ilk bölümü HBO'da yayınlandı. HBO'ya göre dizi, Pazar gecesi prömiyeri hem TV'de hem de HBO Max'ta 4,7 milyon izleyici çekerek HBO'nun en popüler ikinci dizi prömiyeri oldu.

The Last Of Us, Boardwalk Empire'ın 2010'da yayınlanan ilk bölümünden (4,81 milyon izleyici) bu yana en çok izlenen ikinci HBO dizisi oldu.

THE LAST OF US, HBO'NUN EN POPÜLER İKİNCİ DİZİ PRÖMİYERİ OLDU

HBO'da yayınlanan The Last Of Us, Game of Thrones House of The Dragon'ın ilk bölümünün prömiyerini geçemedi. House of The Dragon, geçen yıl ilk gecesinde yaklaşık 10 milyon kişi tarafından izlendi. Bu nedenle The Last Of Us, 10 yılı aşkın aradan sonra HBO'nun en popüler ikinci dizi prömiyeri oldu.

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Ayrıca The Last of Us'ın Türkiye yayıncısının BluTV olacağı duyurulmasının ardından ise BluTV aboneliklerinde de büyük bir artış yaşandığı tahmin ediliyor.

The Last of Us, HBO'nun en popüler ikinci dizi prömiyeri oldu

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

The Last of Us BluTV HBO Gamegar Haberler

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