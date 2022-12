2022 yılında piyasaya sürülen ve birçok kategoride en iyi oyunlarının belirlendiği The Game Awards 2022 etkinliği 9 Aralık gecesi gerçekleşti. Merak edilen ödüllerin yanı sıra ödül töreni sırasında birçok yeni oyun duyuruldu. İşte The Game Awards 2022 etkinliğinde duyurulan tüm oyunlar…

The Game Awards 2022 etkinliği, oyunculara beklediğinden fazlasını verdi piyasaya sürülmesi beklenen birçok oyunun yeni fragmanları ve çıkış tarihleri gibi birçok bilgi paylaşıldı. İşte The Game Awards 2022 etkinliğinde duyurulan tüm oyunlar…

THE GAME AWARDS 2022'DE DUYURULAN TÜM OYUNLAR

Dead Cells: Return to Castlevania DLC

Beğenilen hızlı tempolu aksiyon roguelite Dead Cells'in bu yaklaşan genişletmesinde Dracula's Castle'ın eski koridorlarında savaşın. Richter Belmont ve Alucard ile takım olun ve Karanlık Lord'un taht odasına ulaşmak için canavar ordularına karşı ikonik Castlevania silahlarını kullanın... Dead Cells: Return to Castlevania DLC'si 2023'ün ilk çeyreğinde PC ve konsollara çıkış yapacak.

Vampire Survivors Mobile



Sevilen aksiyon rogluelike oyunu Vampire Survivors artık Apple iOS ve Android cihazlara çıkış yapacak.

Valiant Hearts Coming Home

1917, Birinci Dünya Savaşı tüm hızıyla devam ederken, iki kardeş siperlerde hayatta kalmak ve birbirlerini yeniden bulmak için savaşacak. Yolları, yeniden bir araya gelmenin sevincini ve Batı Cephesi'nin dehşetini paylaşacak yeni Valiant Hearts ile kesişecek - hepsi de eve dönüş yolunu bulmak için çaresiz.

Valiant Hearts: Coming Home çok yakında Netflix Games'e özel olarak geliyor.

Returnal PC

Housemarque'ın ödüllü roguelike shooter oyunu Returnal, 2023'ün başlarında PC'ye geliyor.

Hellboy Web of Wyrd

Hellboy Web of Wyrd, Dark Horse Comics ve yaratıcısı Mike Mignola ile ortaklaşa oluşturulan orijinal bir hikayeye sahip bir roguelite aksiyon macera oyunudur. Bir ajan kaybolduğunda, Hellboy araştırır. Baştan ayağa canavarca kavgaya hazırlanın.

Horizon call of the Mountain

Sundom'a yönelik gizemli bir tehdidi ortaya çıkarmak ve kefaret ararken tehlikeli görevler sırasında güçlü makinelerle savaşmak için eski Shadow Carja savaşçısı Ryas'ın gözünden dünyayı keşfedin.

Horizon Call of the Mountain, 22 Şubat 2023'te PS VR2'ye özel olarak geliyor.

Post Trauma



Gerçek korku zihnimizde yaşar. Post Trauma, klasik korku oyunlarına hem bir övgü hem de modern bir yaklaşım olup, eski tarz sabit kamera açılarını yüksek kaliteli grafikler, pürüzsüz kontroller ve sürükleyici ses manzaraları ile harmanlıyor.

Viewfinder



Bir şipşak kamera ile algıya meydan okuyun, gerçekliği yeniden tanımlayın ve çevrenizdeki dünyayı yeniden şekillendirin. Viewfinder, oyunculara geride bırakılan gizemleri açığa çıkarırken saatlerce ilginç ve eğlenceli deneyimler sunan yeni bir tek oyunculu oyundur.

Among Us Hide N Seek



Geliştirici Innersloth, Among Us'ın yeni oyun modu Hide N' Seek'i duyurdu. Yeni oyun modunun 9 Aralık Cuma günü yayınlanacak.

After Us



Fedakârlık ve umut konulu bu duygusal hikâyede insanüstü sürrealist bir dünyayı keşfederek Dünya üzerindeki yaşama ikinci bir şans ver. After Us, PS5, Xbox Series X|S ve Steam için 2023 ilkbaharında piyasaya sürülecek.

Replaced



REPLACED, kendi iradesi dışında bir insan vücuduna yerleştirilmiş olan R.E.A.C.H. adındaki bir yapay zekâyı canlandırdığın; bilimkurgu, geçmiş ve gelecek temalarını bünyesinde buluşturan 2.5D aksiyon tabanlı platform oyunudur. Replaced, 2023 yılında piyasaya sürülecek.

Street Fighter 6



Capcom'un en yeni mücadelecisi geliyor! Street Fighter 6, 2 Haziran 2023'te piyasaya çıkıyor ve Street Fighter serisinin bir sonraki evrimini temsil ediyor. Street Fighter 6; Dünya Turu, Dövüş Alanı ve Savaş Merkezi dahil olmak üzere üç oyun modunu barındırıyor.

Hades 2



Ödüllü haydut benzeri zindan paletli oyunun bu büyüleyici devam oyununda Zamanın Titanı'nı alt etmek için karanlık büyü kullanarak Yeraltı Dünyasının ötesinde savaşın. Hades 2'nin Steam ve Epic Games için çıkış yapacağı bilinirken ileriki tarihlerde konsol sürümü de yayınlanacak.

Judas

Parçalanmakta olan bir yıldız gemisi. Umutsuz bir kaçış planı. Sen gizemli ve sorunlu Yahuda'sın. Hayatta kalmak için tek umudun, en kötü düşmanlarınla ittifaklar kurmak ya da onları bozmak. Kırdığınız şeyi düzeltmek için birlikte çalışacak mısınız yoksa onu yanmasına mı bırakacaksınız?

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon



Bu karanlık sanatlar öğrencisi Bayonetta olarak anılmadan çok önce, yasak Avalon Ormanı'na uğursuz bir yolculuğa çıktı. Yanında, Cereza'nın pelüş oyuncağına sahip olan ilk iblisi Cheshire vardı. Hem Cereza hem de Cheshire olarak oynayın ve Cereza'nın annesini kurtaracak gücü aramak için hain ormanda arama yapın.

Destiny 2: Lightfall



Destiny 2'nin DLC'si Lightfall'da kuşatma altındaki bir Neptün şehrinde her şeyin sonu yaklaşırken Muhafız arkadaşlarında güç bul. Tanık geldi. Lightfall'un unutulmaz Efsanevi modunda zafer kazanmak için yeni ödüllerle kuşan ve yeni Karanlık güçlerin kilidini aç.

Star Wars Jedi: Survivor



Cal Kestis'in hikayesi, tüm galaksiyi kapsayan üçüncü şahıs aksiyon macera oyunu Star Wars Jedi: Survivor™'da devam ediyor.

Earthblade



Celeste'nin yaratıcılarından bu keşif-aksiyon platform oyununda, sen Kader'in en sonunda Dünya'ya dönen esrarengiz çocuğu Névoa'sın. Earthblade'in yemyeşil piksel sanatı dünyası, kusursuz keşif, zorlu dövüş ve birbirinden ayırmanız gereken sayısız gizem sunuyor.

Dune: Awakening



Binlerce oyuncu tarafından paylaşılan geniş ve kusursuz bir Arrakis'te hayatta kalmaktan hakimiyete yükselin. Dune: Awakening, benzersiz ve iddialı bir Açık Dünya Hayatta Kalma MMO'su yaratmak için hayatta kalma oyunlarının cesaretini ve yaratıcılığını büyük, kalıcı çok oyunculu oyunların sosyal etkileşimiyle birleştiriyor.

Death Stranding 2



Kojima Production'ın macera oyunu Death Stranding'in devam oyunu Death Stranding 2 duyuruldu. Tüm geçmiş başyapıtlarında olduğu gibi, en son başlık da Hideo Kojima'nın kendisi tarafından üretilecek, yazılacak, yönetilecek ve tasarlanacak. Şimdiye kadar açıklanan oyuncu kadrosunda Norman Reedus, Léa Seydoux, Elle Fanning, Shioli Kutsuna ve Troy Baker yer alıyor.

Immortals of Aevum



Ascendant Studios ve EA Originals size yepyeni bir tek oyunculu magic shooter getiriyor.

Tekken 8



Tekken serisi yepyeni bir çağa hazırlanıyor! En uzun soluklu video oyunu serisi hikâyesi, son teknoloji grafikler ve güçlü yeni rakiplerle geri dönüyor. Tekken 8 çok yakında!

Nightingale



Nightingale'in gizemli ve tehlikeli Fae Diyarlarına doğru bir hayatta kalma ve macera yolculuğuna çıkın! Cesur bir Realmwalker olun ve görsel olarak büyüleyici bir Gaslamp Fantasy dünyasını keşfederken, zanaat yaparken, inşa ederken ve savaşırken tek başınıza veya arkadaşlarınızla maceraya atılabilirsiniz.

Baldur's Gate 3



Partini topla ve dostluk, ihanet, fedakârlık, hayatta kalma ve mutlak güç arzusuyla dolu bir hikâyede Unutulmuş Diyarlar'a dön.

Wayfinder



Bir Wayfinder olarak yolunu ve oyun tarzını seçerken güçlerini açığa çıkart ve dünyanı ele geçirmiş düşmanca bir gücü püskürt. Wayfinder'lar birlikte daha güçlü olduklarından, arkadaşlarınla çıktığın sonsuz maceraları Kaos'u doğrudan şekillendir ve özelleştirerek kontrol et.

Fire Emblem Engage



Fell Dragon'a karşı bir savaşta dört krallık, bu büyük kötülüğü ortadan kaldırmak için diğer dünyalardan kahramanlarla birlikte çalıştı.

Diablo IV



Kaos Sanctuary'i tüketmekle tehdit ederken, High Heavens ve Burning Hells arasındaki bitmek bilmeyen savaş tüm hızıyla devam ediyor. Katledilmesi gereken sonu gelmeyen iblisler, ustalaşılması gereken sayısız Yetenek, kabus gibi Zindanlar ve Efsanevi ganimetlerle bu uçsuz bucaksız, açık dünya, macera ve yıkım vaat ediyor. Hayatta kalın ve karanlığı fethedin - veya gölgelere boyun eğin.

Horizon Forbidden West: Burning Shores DLC



Geliştirici Guerrilla Games tarafından The Game Awards'ta bir fragmanla duyurulan Horizon Forbidden West, resmi olarak DLC alıyor - ancak yalnızca PlayStation 5 için. Burning Shores DLC'si 19 Nisan 2023'te gelecek.

Blue Protocol



Dinamik bir aksiyon savaş sistemi, derin karakter özelleştirmesi ve uçsuz bucaksız bir dünyada geçen destansı bir hikaye sunan Blue Protocol, kendi anime maceranızın kahramanı olduğunuz bir Online Aksiyon RPG'sidir.

Remnant 2



Remnant II, insanlıktan kurtulanları korkunç dünyalarda yeni ölümcül yaratıklar ve tanrı benzeri patronlarla karşı karşıya getiriyor. Bir kötülüğün gerçekliği yok etmesini engellemek için bilinmeyenin derinliklerini keşfetmek için tek başınıza veya diğer iki arkadaşınızla birlikte oynayın.

Transformers Reactivate



Oyunun resmi web sitesine göre, Transformers: Reactive, 2023 için planlanan kapalı beta ile "PC ve konsollara gelecek" bir ila dört oyuncu için çevrimiçi bir aksiyon oyunudur.

Banishers: Ghost of New Eden



Kararlarınızın dramatik sonuçlara yol açtığı, hikaye odaklı bir Aksiyon-RPG'de iki unutulmaz karakter olarak hayaletleri avlayın. Unutulmaz vakaları çözün ve Antea'nın ruhani güçleri ile Red'in cephaneliğini birleştirerek doğaüstü güçlerle savaşın.

Warhammer 40,000: Space Marine 2



İnsanlık tehlikede. İmparatorluğun sana ihtiyacı var. Acımasız Tyranid ordularını yok etmek için ölümcül yetenekleri ve yıkıcı silahları serbest bırakan, İmparatorun savaşçılarının en büyüğü olan bir Uzay Denizcisinin insanüstü becerisini ve gaddarlığını somutlaştırın.

Meet Your Maker



Meet Your Maker, her seviyenin oyuncular tarafından tasarlandığı, kıyamet sonrası birinci şahıs bir inşa etme ve yağma oyunudur. Tuzaklar ve muhafızlarla dolu sinsi labirent benzeri Outposts'ları yönetirken roller arasında geçiş yapın, ardından diğer oyuncuların yarattıklarına baskın yapan metodik hızlı dövüş için hazırlanın.

Crash Team Rumble



Crash Team Rumble, Crash Unıverse savaşının ikonik kahramanlarının ve kötülerinin zafer talep etmek için diğerlerinden daha fazla wumpa meyvesi yakaladığı 4v4 takım tabanlı bir yarışmadır. Her kahramanın, karşı takımla savaşmak, kendi wumpa bankasını savunmak ve takımlarına yardım etmek için harita çevresindeki önemli noktaları ele geçirmek için birlikte çalışmak için stratejik olarak kullanılacak eşsiz becerileri ve yetenekleri vardır.

The Lords of the Fallen



The Lords of the Fallen kasvetli, karanlık bir fantezi dünyasında geçen bütünüyle yeni bir aksiyon RYO. Efsanevi bir Kara Şövalye olarak kötücül tanrı Adyr'i alaşağı etmek için müthiş bir mücadeleye atıl.

Crime Boss Rockay City



Crime Boss: Rockay City, tek başına veya arkadaşlarla oynanabilen birinci şahıs nişancı soygun oyunudur. Suçları birer birer işleyip Rockay City'nin yeni Kralı olmaya kararlı bir adam olan Travis Baker olarak oynayın.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty DLC



Cyberpunk 2077'nin Phantom Liberty genişleme paketinde Amerikalı aktör Idris Elba da yer alacak. CD Projekt Red, The Game Awards 2022 sırasında Luther ve The Wire aktörünün genişleme paketinde NUSA'nın FIA ajanı Solomon Reed olarak yer alacağı açıkladı.

Armored Core 6 Fires of Rubicon



FromSoftware'in mech oyunlarındaki uzun yıllara dayanan uzmanlığını ve onların imzası olan sağlam oynanışı birleştirerek, ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON yeni bir aksiyon deneyimi olacak.

Final Fantasy 16



Diyarın kaderini kudretli Eikon'ların ve onları kontrol eden Dominant'ların belirlediği destansı, karanlık fantastik bir dünya.