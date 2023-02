Ubisoft tarafından geliştirilen ve yayınlanan açık dünya yarış oyunu The Crew 3 Motorfest'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, The Crew 3 Motorfest sistem gereksinimleri neler? The Crew 3 Motorfest kaç GB? Detayları haberimizde…

The Crew serisinin en yeni versiyonu olan The Crew Motorfest, sizi Hawaii'nin O'ahu adasından ilham alan yeni bir açık dünyaya götürüyor. Benzersiz oyun modu çeşitliliği ve sürükleyici sürüş deneyimleri içeren en zengin araba oyunlarından birine hazırlanacağınız The Crew 3 Motorfest sistem gereksinimleri neler? The Crew 3 Motorfest kaç GB? İşte detaylar…

THE CREW 3 MOTORFEST SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

The Crew 3 Motorfest'in sistem gereksinimleri henüz açıklanmadı. Sistem gereksinimleri açıklandığı zaman haber güncellenecektir.

The Crew 3 Motorfest duyuruldu! İşte bilmeniz gereken her şey THE CREW 3 MOTORFEST MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Açıklanmadı

: Açıklanmadı Bellek : Açıklanmadı

: Açıklanmadı Ekran Kartı : Açıklanmadı

: Açıklanmadı Depolama : Açıklanmadı The Crew 3 Motorfest ne zaman çıkacak?

THE CREW 3 MOTORFEST ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Açıklanmadı

: Açıklanmadı Bellek : Açıklanmadı

: Açıklanmadı Ekran Kartı : Açıklanmadı

: Açıklanmadı Depolama : Açıklanmadı

THE CREW 3 MOTORFEST KAÇ GB?

The Crew 3 Motorfest'i oynayabilmek gerekli boş alan henüz açıklanmadı.