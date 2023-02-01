The Crew 3 Motorfest sistem gereksinimleri neler? The Crew 3 Motorfest kaç GB?
Gamegar Haberleri
Ubisoft tarafından geliştirilen ve yayınlanan açık dünya yarış oyunu The Crew 3 Motorfest'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, The Crew 3 Motorfest sistem gereksinimleri neler? The Crew 3 Motorfest kaç GB? Detayları haberimizde…
The Crew serisinin en yeni versiyonu olan The Crew Motorfest, sizi Hawaii'nin O'ahu adasından ilham alan yeni bir açık dünyaya götürüyor. Benzersiz oyun modu çeşitliliği ve sürükleyici sürüş deneyimleri içeren en zengin araba oyunlarından birine hazırlanacağınız The Crew 3 Motorfest sistem gereksinimleri neler? The Crew 3 Motorfest kaç GB? İşte detaylar…
The Crew 3 Motorfest'in sistem gereksinimleri henüz açıklanmadı. Sistem gereksinimleri açıklandığı zaman haber güncellenecektir.
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- Depolama : Açıklanmadı
- İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit
- İşlemci : Açıklanmadı
- Bellek : Açıklanmadı
- Ekran Kartı : Açıklanmadı
- Depolama : Açıklanmadı
The Crew 3 Motorfest'i oynayabilmek gerekli boş alan henüz açıklanmadı.