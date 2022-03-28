Stranded Deep sistem gereksinimleri neler? Stranded Deep kaç GB?
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Pasifik Okyanusu'nda bir yerde mahsur kalan bir uçak kazasından kurtulan biri olarak rol üstlendiğiniz Stranded Deep'te adada hayatta kalmaya çalışın. Beam Team Games tarafından 2015 yılında geliştirilen açık dünya hayatta kalma oyunu Stranded Deep kaç GB? Stranded Deep minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? Detaylar haberimizde…
Her oynadığınızda farklı bir deneyimle sonuçlanacak, yaşamı tehdit eden senaryolardan bazılarıyla yüz yüze gelin. İnşa edin, keşfedin ve en önemlisi hayatta kalın. Açık dünya hayatta kalma oyunu Stranded Deep sistem gereksinimleri neler? Stranded Deep kaç GB? Stranded Deep minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? İşte detaylar…
2015 yılında piyasaya sürülen ve yıllar boyunca geliştirilmeye devam eden açık dünya hayatta kalma oyunu Stranded Deep'te Pasifik Okyanusu'nun üzerinden uçarken uçağınızın kaza yapması sonucu adada tek başınıza veya arkadaşınızla hayatta kalmaya çalıştığınız hayatta kalma oyunu Stranded Deep sistem gereksinimleri merak ediliyor.
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Hayatta kalmaya çalışırken diğer yandan hayatta kalmanızı kolaylaştıracak aletler üretebilir, becerilerinizi geliştirebilir, inşa edebilir, taşıt yapabilir, denizlere keşfedebilir, hayvan avlayabilir, düşmanlarla savaşabilir, başarım kazanabilir ve daha fazla birçok şeyi Stranded Deep'te tek başınıza veya arkadaşlarınızla yapabilirsiniz.
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: X64 Quad Core CPU 2.0GHz+
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: 2GB VRAM
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 4 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: X64 Quad Core CPU 3.0GHz+
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: 4GB VRAM
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 4 GB kullanılabilir alan
Stranded Deep'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dâhil 4 GB boş alan gerekmektedir.