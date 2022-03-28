Her oynadığınızda farklı bir deneyimle sonuçlanacak, yaşamı tehdit eden senaryolardan bazılarıyla yüz yüze gelin. İnşa edin, keşfedin ve en önemlisi hayatta kalın. Açık dünya hayatta kalma oyunu Stranded Deep sistem gereksinimleri neler? Stranded Deep kaç GB? Stranded Deep minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? İşte detaylar…

STRANDED DEEP SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

2015 yılında piyasaya sürülen ve yıllar boyunca geliştirilmeye devam eden açık dünya hayatta kalma oyunu Stranded Deep'te Pasifik Okyanusu'nun üzerinden uçarken uçağınızın kaza yapması sonucu adada tek başınıza veya arkadaşınızla hayatta kalmaya çalıştığınız hayatta kalma oyunu Stranded Deep sistem gereksinimleri merak ediliyor.

STRANDED DEEP OYUN KONUSU NEDİR?

Hayatta kalmaya çalışırken diğer yandan hayatta kalmanızı kolaylaştıracak aletler üretebilir, becerilerinizi geliştirebilir, inşa edebilir, taşıt yapabilir, denizlere keşfedebilir, hayvan avlayabilir, düşmanlarla savaşabilir, başarım kazanabilir ve daha fazla birçok şeyi Stranded Deep'te tek başınıza veya arkadaşlarınızla yapabilirsiniz.

Stranded Deep Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: X64 Quad Core CPU 2.0GHz+

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: 2GB VRAM

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Stranded Deep Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: X64 Quad Core CPU 3.0GHz+

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: 4GB VRAM

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Stranded Deep Kaç GB?

Stranded Deep'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dâhil 4 GB boş alan gerekmektedir.