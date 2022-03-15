Steam mağazasında yüzde 90'a varan indirimler başladı

Steam'in en çok satan oyunları, Capcom oyunları ve birçok bağımsız oyun stüdyolarında yüzde 90'a varan indirimler bulunuyor. FIFA 22, Red Dead Redemption 2, F1 2021, Resident Evil, Battlefield, Star Wars, Rainbow Six Siege gibi birçok popüler oyun Steam'de indirime girdi.

Steam'de birçok popüler oyunda özel fırsat bulunuyor. Mart sonuna kadar sürecek indirim haftasında bazı oyunların indirimleri 24 Mart'ta sona ererken bazıları ise 28 Mart'ta bitecek. Capcom indirimleri ise 14-21 Mart tarihleri arasında geçerli olacaktır.

STEAM'DE İNDİRİME GİREN BAŞLICA OYUNLAR