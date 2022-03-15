Steam mağazasında yüzde 90'a varan indirimler başladı
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Popüler video oyun geliştiricisi ve yayıncısı CAPCOM, Resident Evil, Monster Hunter Rise Devil May Cry gibi birçok oyunun geliştiriciliğini üstlendi. Steam'de CAPCOM oyunları ve diğer birçok popüler oyunlarda %90'a varan indirimler başladı.
Steam'in en çok satan oyunları, Capcom oyunları ve birçok bağımsız oyun stüdyolarında yüzde 90'a varan indirimler bulunuyor. FIFA 22, Red Dead Redemption 2, F1 2021, Resident Evil, Battlefield, Star Wars, Rainbow Six Siege gibi birçok popüler oyun Steam'de indirime girdi.
Steam'de birçok popüler oyunda özel fırsat bulunuyor. Mart sonuna kadar sürecek indirim haftasında bazı oyunların indirimleri 24 Mart'ta sona ererken bazıları ise 28 Mart'ta bitecek. Capcom indirimleri ise 14-21 Mart tarihleri arasında geçerli olacaktır.
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STEAM'DE İNDİRİME GİREN BAŞLICA OYUNLAR
- Monster Hunter Rise – 279 TL yerine 184,14 TL
- FIFA 22 – 419 TL yerine 138,59 TL
- It Takes Two – 279 TL yerine 111,99 TL
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege – 89 TL yerine 35,60 TL
- Resident Evil Village – 279 TL yerine 139,50 TL
- The Sims 4 – 279,99 TL yerine 33,59 TL
- STAR WARS Jedi: Fallen Order – 279 TL yerine 69,99 TL
- Battlefield V – 419 TL yerine 104,99 TL
- EA STAR WARS ÜÇLÜ TOPLU PAKET – 909 TL yerine 169 TL
- Apex Legends Champion Sürümü – 279 TL yerine 195 TL
- Mafia: Definitive Edition – 259 TL yerine 129,50 TL