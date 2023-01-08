Steam'den bir oyuncu rekoru daha geldi

Popüler dijital video oyun dağıtım platformu Steam, 7 Ocak 2023 tarihi ile ilk kez oyun içi 10 milyon eş zamanlı ve 32 milyon çevrimiçi kullanıcıya ulaştı.

Geçtiğimiz aylarda oyuncu rekorunu tazeleyen Steam'den bir yeni eş zamanlı oyuncu rekoru daha geldi. Bu kez Steam'de oyun oynayan eş zamanlı kullanıcıların ve Steam'de çevrimiçi olan kullanıcılardan rekor geldi.

STEAM, 2023'TE EŞ ZAMANLI OYUNCU REKORU KIRDI

SteamDB'de yer alan istatistiklere göre, Steam'in 7 Ocak 2023 itibariyle 32 milyon 186 bin 301 anlık çevrimiçi kullanıcı ve 10 milyon 82 bin 55 kullanıcının Steam'de oyun oynadığı bildirildi. Bu verilerle beraber Steam, yeni oyuncu rekorunu tazelemiş oldu.

STEAM'DE EN ÇOK OYNANAN OYUNLAR

Steam'de 8 Ocak Pazar günü itibariyle ise son 24 saatte en çok oynanan oyun 1,088,544 anlık oyuncu ile Counter-Strike: Global Offensive oldu.